В отпуск с животным: как устроить «безвиз» для питомца

Главным образом, задумав отправиться в путешествие с домашним любимцем, важно помнить, что такие поездки не могут быть спонтанными. Чтобы организовать подобный тур, необходимо запастись терпением, достаточным количеством времени и финансами.

Во-первых, для пересечения границы со своим любимцем, вам не обойтись без универсального набора документов. Прежде всего - это ветеринарный паспорт международного образца (почти что ваша «биометрика»).

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Информация о питомце в этом документе подается на одном из европейских языков, лучше на английском. В паспорте также должна быть фотография животного, если ему уже исполнился год. В среднем, оформление ветеринарного паспорта будет стоить около 60 гривен.

Но для того, чтобы ветеринарный паспорт считался действительным, животное необходимо чипировать, после чего информация о вашем питомце будет внесена во всеукраинскую базу данных. Электронная идентификация – безопасная процедура, которая проводится один раз на всю жизнь: под кожу животного вводят капсулу с микрочипом. Такая идентификация рекомендована для породистых животных, разводимых на продажу, чтобы обезопасить их и вас от кражи. Кроме того, в страны Евросоюза ввоз нечипированных животных запрещен. Ветклиники предлагают эту процедуру по цене от 150 до 500 гривен.

Еще один важный момент – в ветеринарном паспорте обязательно должна быть отметка о произведенной вакцинации против бешенства. Зачастую, срок действия такой прививки не превышает года. Но делать ее можно только животным не моложе трех месяцев. Если вашему питомцу еще не исполнилось трех месяцев, стоит хорошенько подумать, так ли необходимо брать его с собой в путешествие (ведь он слишком мал). Кроме того, придется уточнить в консульстве страны, в которую вы планируете отправиться, разрешат ли вам въезд с животным без такой вакцины. В столичных ветклиниках вакцинация от бешенства стоит от 50 до 450 гривен.

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Помимо этого, важно помнить, что через месяц после вакцинации против бешенства животному нужно провести тест на содержание в крови антител к бешенству. Но результата такого анализа, зачастую, нужно подождать. И это займет еще месяц. Другими словами, для того, чтобы обезопасить своего питомца в поездке, следует заранее позаботиться о его здоровье. Для прохождения всех этих процедур у вас должно быть в запасе, как минимум, два месяца.

Еще один важный документ, без которого вашего любимца через границу не пропустят – форма №1 для транспортировки животного. Эта справка-разрешение о вывозе выдается только в государственных ветеринарных клиниках на основе ветеринарного паспорта и титра антител к бешенству. Но, как это часто бывает с бюрократическими учреждениями, действительна такая справка всего лишь три дня. Поэтому, чем ближе к отъезду вы обратитесь за документом, тем лучше.

Кроме того, такая справка-разрешение хороша лишь в случае, если ваш питомец – не экзотическое животное. Поскольку, если это экзот (в список попадают обезьянки, черепахи, шиншиллы и др.), который, к тому же, подпадает под Конвенцию CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), вам придется взять специальное разрешение в административном органе CITES. В Украине это Министерство экологии и природных ресурсов. Кстати, такое разрешение тоже имеет «срок годности» - действует не более шести месяцев.

Во-вторых, чтобы у вас и у вашего питомца-путешественника не возникли неприятные ситуации на границе, заранее выясните правила ее пересечения с животными. Ознакомиться с ними можно в консульстве государства, в которое вы намерены отправиться.

К примеру, в Израиль вообще нельзя ввозить собак агрессивных пород (терьеров, бультерьеров, аргентинских догов, питбультерьеров, ротвейлеров) и нечистопородных собак. То есть, если даже у вас на руках есть все документы, но ваш питомец попадает в эти категории, вас, скорее всего, в страну не впустят.

На границе с Венгрией, помимо стандартного набора документов, могут потребовать справку о том, что в зоне 20 км от места проживания животного в трехмесячный период не было случаев заболевания бешенством.

Въезжая в Аргентину потребуется уплатить за вашего питомца специальный денежный сбор. А, кроме того, нужно иметь при себе завизированное консулом страны ветеринарное свидетельство, справку о прививках.

В Саудовскую Аравию не удастся попасть с попугаем, цыплятами, голубями, гусями, индейками.

А в Великобритании, если не будут соблюдены все правила перевозки, животное отправится в карантин. И изоляция эта продлится целый четыре месяца.

В-третьих, необходимо помнить, что у разных перевозчиков разные правила на транспортировку животных. Поэтому, если выбираете самолет, поинтересуйтесь заранее с такими правилами конкретных авиакомпаний. Некоторые лоукосты вообще не имеют лицензии на перевозку животных.

О том, что вы планируете путешествие с домашним любимцем, необходимо сообщить авиакомпании-перевозчику при покупке билетов. Количество багажных мест для перевозки животных на каждом воздушном судне разное, поэтому уточните у компании условия транспортировки. Проезд питомца оплачивается в кассе сверхнормативного багажа. Стоимость билета зависит от веса животного и переноски. Оплачивать перелет не нужно для собаки-поводыря.

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Перед посадкой придется пройти ветеринарный контроль в одном из терминалов аэропорта. С собой обязательно нужно иметь все необходимые для путешествия документы.

И еще один нюанс – один пассажир одновременно может перевозить не более двух животных.

Несколько иная ситуация и свои правила перевозки животных в поездах. В принципе, небольшого питомца разрешают перевозить в контейнере на местах ручной клади. Всех собак, независимо от размера, а также собак-поводырей разрешается перевозить только в купе, при условии, что владелец выкупит все места. Если у вас большая собака (выше 45 см), она должна быть в наморднике, на ремне или цепочке. Маленькая собачка должна сидеть в корзине или клетке. На одно купе разрешается не более одной большой собаки, или двух маленьких. Если перевозчик не может предоставить купе, путешествие с животным придется отменить. В этой связи, учитывайте, что в некоторых поездах «Интерсити» конструкция вагона не предусматривает отдельного места, поэтому перевозка собак запрещена.

Кроме того, в поезде придется доплатить за питомца. Независимо от его размеров, стоимость доплаты эквивалентна 20 кг багажа. Единственное исключение - собаки-поводыри, которые сопровождают слепых людей. Они едут бесплатно.

В-четвертых, позаботьтесь о комфорте вашего любимца. Подберите удобный контейнер для транспортировки, соберите ему необходимую аптечку. Узнайте адреса ветеринарных аптек и клиник там, куда отправляетесь, на случай, если вашему питомцу понадобиться медицинская помощь. Продумайте о корме, ведь имеется риск, что во время путешествия вы не сможете найти пищу, к которой он привык.

Естественно, озаботьтесь выбором отеля, в котором разрешено жить с животными. И не лишним будет перечитать правила отеля, поскольку иногда в гостиницы разрешают проживание только с некрупными (до 5 кг) животными, а экзотов вообще не приветствуют. Поинтересуйтесь также, исть ли рядом с отелем места для прогулок с животным. И помните, что далеко не везде есть френдли-заведения для путешественников с таким «довеском».

И последнее. Учитывайте количество внимания, которое сможете уделить вашему любимчику. Стоит ли брать с собой питомца, если вы планируете оставлять своего друга в отеле, пока сами будете нежиться на пляже или отплясывать на дискотеке.

Татьяна Кузнецова