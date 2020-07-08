Летний отпуск 2020 под Одессой. 7 причин отдохнуть в Затоке

Пандемия коронавируса заставила многих украинцев пересмотреть свои планы на летний отпуск 2020. Из-за закрытых границ многие начали присматриваться к украинским морским курортам.

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Итак, 7 причин отдохнуть в Затоке Одесской области в 2020 году

Расстояние. Добраться в Затоку на собственном авто из Киева, например, можно за 6-7 часов. Согласитесь, это недолго. Поездка на автобусе займет в среднем 8 часов. Для любителей поездов могу посоветовать доехать этим видом транспорта до Одессы, а дальше – любым удобным способом в Затоку.

Цены на жилье и продукты. Они приятно удивляют, правда. Мы с мужем сняли себе комнату со всеми удобствами (холодильник, душ, туалет, кондиционер) на одной из баз отдыха за 600 гривень за сутки. До моря идти 6-7 минут.

Я ознакомилась с ценами на номера в других базах отдыха Затоки. Конечно, есть масса вариантов подороже, но, хочу отметить, здесь дешевле, чем в прошлом году в Кирилловке Запорожской области.

Так, средние цены за двухместный номер в июле-августе в Затоке за сутки стартуют от 300 гривень и достигают 4 тысяч. Пансионат, база отдыха, частный сектор или отель – выбор за вами.

А любителей сезонных фруктов и овощей приятно порадуют цены на них в Затоке. К примеру, персики во время нашего отдыха на курорте стоили 25 грн/кг, тогда как в Киеве – 60.

Пляжи. Они здесь широкие песчаные и, к моему удивлению, полупустые в этом году (мы были 24-26 июня). А еще вода – она идеальной температуры, и чистая. И да, ваш отдых не будет испорчен «желейным» морем из-за нашествия медуз.

Где поесть. С этим проблем в Затоке точно не будет, поселок буквально усыпан различными заведениями на любой вкус и кошелек, но найти идеальное помогут сайты с отзывами отдыхающих.

По моему скромному мнению, идеальный концептуальный ресторан с адекватными ценами – «Мясник и море». Вас приятно удивят как вкус блюд, так и размер порций. Отдельного внимания заслуживает интерьер заведения в стиле повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». И это не реклама, а действительно восторженный отзыв туриста.

Развлечения. Здесь отдыхающие могут покататься на водном катамаране и скутере, банане; полетать на парашюте и параплане. Есть в Затоке и дискотеки, на которых можно оторваться и зажечь, и лунапарки, и даже аквапарк.

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Также из Затоки можно отправиться на экскурсии, например, в Центр культуры вина Шабо, Одесские катакомбы, Вилково («украинскую Венецию») и крепость Аккерман.

Поверьте, в этом курортном поселке вам точно не будет скучно!

Курорт между пресной и соленой водой. Затока представляет собой песчаную косу длинной более 20 км, омываемую Черным морем с одной стороны и пресным Днестровским лиманом с другой. Последний предпочитают любители рыбалки.

Невероятные закаты. Они здесь по-настоящему чудесные, ими хочется наслаждаться как можно дольше. А фото для Instagram на фоне таких пейзажей получаются просто идеальные! Да что тут говорить – смотрите сами.

Бонус. По дороге из Затоки советую заехать в Санжейку, вы не пожалеете! Вид на пляж вас впечатлит и, уверена, заставит ностальгировать по отдыху в Крыму. Очень уж похожи пейзажи.

Варвара Вайс

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