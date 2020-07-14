Заморский отпуск без коронавируса: турецкие власти и бизнес разработали масштабную систему противодействия Covid-19 для безопасного туристического сезона

Турция стала первым туристическим направлением для граждан Украины, открывшим свои границы для отдыхающих без каких-либо неудобств, связанных с глобальной пандемией Covid-19. Анкара и Киев договорились о том, что ни по прибытию на берег турецкий, ни по возвращению на Родину украинцам без признаков простуды не придется проходить обязательное тестирование на ковид или самоизоляцию.

Все желающие смогут проходить тестирование на коронавирус прямо в аэропортах Турции. Для тех пассажиров, температура тела которых будет более 37,8 градуса, такое тестирование обязательно.

Турецкие власти, аэропорты и представители туристического бизнеса проделали немалую работу для того, чтобы гости Турции чувствовали себя в безопасности и не боялись провести отпуск на территории страны. В тоже время, по наблюдениям УНИАН, все меры безопасности разработаны и реализованы таким образом, чтобы не доставлять дискомфорта отдыхающим.

Так, прилетающим в аэропорт Даламан туристам, в отличие от украинского «Борисполя», не меряют температуру тела индивидуально, создавая очереди и «пробки» на выходе из самолета. На турецкой земле всех пассажиров сканирует высокочувствительная камера, определяющая температуру гостей. Она подсвечивает пассажиров с повышенной температурой на мониторах, за которыми работники службы безопасности аэропорта наблюдают за прибывшими. Людей с повышенной температурой сразу выводят из потока, двигающегося к паспортному контролю – таким образом, минимизируя возможное время контакта «горячего» путешественника с остальными. Кстати, из самолета в «рукав», ведущий в аэропорт, нельзя ступить без маски на лице. Понятно, что и по самому аэропорту без маски перемещаться нельзя. Тут важно сделать уточнение: хотя авиаперевозчики и требуют от пассажиров пребывания на борту самолета исключительно в маске, некоторые путешественники пытаются снять (или опустить ниже уровня носа) свои средства индивидуальной защиты во время полета. В частности, автору этих строк пришлось дважды за время полета делать замечание соседу по салону – бортпроводники не всегда успевают заметить нарушителей. Однако представитель аэропорта контролирует выполнение прилетевшими противовирусных мер прямо у двери самолета.

Весь аэропорт заполнен информационными плакатами, объясняющими на разных языках меры предосторожности для противодействия распространению не только ковид-19, но и других инфекционных заболеваний, а также рассказывающими о симптомах коронавирусной болезни. Все места скопления людей – очереди на паспортный контроль, зоны выдачи багажа, регистрации на рейс и так далее – размечены метками на полу, обеспечивающими безопасную дистанцию для посетителей. Кругом на том же полу – пропитанные дезинфицирующими средствами коврики.

Весь прибывающий в аэропорт (и загружающийся из аэропорта в самолеты) багаж подвергается тщательной дезинфекции. Единственное неудобство, связанное с этим для туристов – на выдаче багаж приходится ждать немного дольше обычного, поэтому, как убедился УНИАН, нет особой необходимости спешить пройти паспортный контроль «в первых рядах». Правда, некоторые гости из Украины пытаются привычно игнорировать необходимую социальную дистанцию и сбиваться в более тесные чем следовало бы, группы – однако, в данном случае, безопасность пассажиров – исключительно в их руках. Персонал аэропорта неустанно напоминает о необходимости следовать указателям и правилам, и, в конце концов, большинство отдыхающих все же выстраиваются по разметке.

Периодически в здании аэровокзала на полную мощность включается вентиляция – принудительно обновляя и фильтруя воздух.

На выходе из аэропорта гостей Турции встречают таксисты – все поголовно в масках, а также автобусы, предоставленные туроператорами – водители в масках, туристов внутрь пускают тоже только с маской на лице (хотя некоторые украинские туристы, по наблюдениям журналистов, норовят проигнорировать безопасность свою и окружающих и пытаются снять или опустить ниже носа маску, едва оказавшись в общественном транспорте. Таким беспечным гостям турки делают деликатные замечания).

На обратном вылете из аэропорта Даламан схема контроля безопасности здоровья путешествующих чуть больше напоминает украинский аэропорт «Борисполь» - перед доступом в общий зал аэропорта со стойками регистрации, пассажирам нужно пройти первичный контроль безопасности – рамку металлодетектора и просканировать багаж в рентген-аппарате (после регистрации на рейс более строгий контроль безопасности перед доступом в зал ожидания аэропорта предстоит пройти повторно). Сразу после прохождения металлодетектора каждому пассажиру измеряется температура бесконтактным цифровым термометром. Однако, на турецком берегу момент проникновения в аэропорт все же лучше продуман на предмет комфорта пассажиров: размеченная метками социальной дистанции очередь на первичный контроль безопасности находится внутри кондиционируемого здания аэропорта, так что путешественники ожидают прохождения процедур безопасности не под палящим солнцем или дождем, как в «Борисполе», где людям приходится толпиться в ожидании разрешения на вход в аэропорт на улице.

Весь аэропорт заполнен средствами дезинфекции рук, так что эту процедуру можно совершить где угодно в любой момент – на стойках регистрации, в уборных, магазинах дьюти-фри или кафе. Также в аэропорту доступны бесплатные одноразовые маски.

За пределами аэропортов Турция также радует глаз более серьезным отношением к противовирусной безопасности, чем, например, Украина. На улицах большинство людей носят маски, все работники сферы услуг, с которыми украинским журналистов пришлось встретиться в городах Даламан, Дальян и Мармарис, работали и общались с клиентами исключительно в средствах индивидуальной защиты. Во многих объектах сферы услуг, отелях и органах государственной власти прямо на входе можно разжиться бесплатной одноразовой маской, а общедоступные санитайзеры для рук в Турции размещены буквально на каждом шагу. На рекламных площадях – лайтобоксах и биллбордах – в турецких городах все заполнено информацией об индивидуальных мерах по противодействию ковид-19 на разных языках.

«Наши пляжи обустроены так, чтобы люди могли пребывать на них, соблюдая безопасную дистанцию. И, конечно, власти страны и регионов позаботились о том, чтобы маски и средства дезинфекции были доступны для абсолютно всех людей», - говорит мэр популярного туристического города Мармарис Мехмет Октай.

Особенно тщательно к безопасности туристов подготовились также турецкие отели. Разумеется, каждому гостю при заселении измеряют температуру, повсеместно в гостиницах размещены средства дезинфекции для рук и коробки с бесплатными масками.

В проинспектированном журналистами из Украины отеле Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, кроме этого, вход в рестораны разрешен только в масках и после дополнительного измерения температуры.

Если гость забыл в номере маску – не беда: в отеле повсюду на стенах висят десятки коробок с масками, и везде, даже в лифтах, размещены емкости с санитайзерами.

Кроме того, традиционные шведские столы в гостинице никуда не делись – однако, теперь еда защищена стеклянной перегородкой, отделяющей ее от гостей, и посетителю пищу выдают облаченные в средства индивидуальной защиты и обработанные санитайзером перчатки работники ресторана – достаточно попросить их о чем-то или указать им пальцев на желаемое блюдо или продукт. На всякий случай застеклили даже зону выдачи пищи, приготавливаемой при высокой температуре непосредственно для клиента.

«Мы дезинфицируем все чемоданы прибывающих гостей перед их доставкой в номера. При ежедневной уборке номеров также проводим их полную дезинфекцию озоном. Мебель, в том числе, размещенную на улице – в наших барах и ресторанах – дезинфицируем дважды в сутки», - рассказывает Тунч Батум, генеральный директор отеля Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa.

Предпринятые меры настолько серьезные, что дезинфицируются даже, например, дистанционные пульты от телевизора, и запаковываются в герметичные пакеты. Так же и столовые приборы, и прочее – практически ни с одним предметом без дезинфекции не могут взаимодействовать два разных гостя.

«Мы сделали все возможное, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности – и на самом деле были в безопасности, - говорит член совета директоров группы компаний YDA, управляющей аэропортом «Даламан» Хамди Гювенч. – И мы очень ждем гостей из Украины!»

«Наши государственные органы, страховые компании и медицинские учреждения также готовы реагировать на любые возможные инциденты и оказывать всю необходимую помощь. Приезжать к нам в гости действительно настолько безопасно, насколько это возможно, - добавляет почетный Консул Украины в области Мугла и президент группы компаний YDA Хусейн Арслан. – Тем более, что Турция и Украина – на самом деле братские государства, наши граждане могут путешествовать между нашими странами по внутренней ID-карте, не нужен даже загранпаспорт. И мы говорим всем украинцам: добро пожаловать!».

В целом, общее ощущение от инспекции отелей, заведений общественного питания, прогулочных катеров и аэропортов Турции у УНИАН осталось самым положительным. В этой популярной у туристов стране в глаза бросается куда более серьезное отношение общества к борьбе с распространением коронавируса, чем, к сожалению, в Украине. Добавьте к этому практически полное отсутствие россиян, да и вообще нетипично скромное общее число отдыхающих – что дает возможность наслаждаться почти пустыми пляжами и без труда соблюдать там социальную дистанцию – а также связанные с общим падением туристического потока впечатляющие скидки – и альтернативы для проведения летнего отпуска живописному Железному Порту или переполненной нарушителями мер предосторожности Одессе начнут просматриваться.

Судя по рекордным темпам роста числа чартеров, курсирующих уже неделю между Турцией и Украиной, первые тысячи наших соотечественников уже оценили вновь открывшиеся перспективы. А до конца сезона еще есть несколько месяцев.

В ближайшие дни ожидайте на УНИАН подробный отчет о красотах Даламана, Мармариса и окрестностей, особенностях местного гостеприимства, пляжах, еде и вине.

Михаил Ганницкий, фото автора

Редакция благодарит Офис по вопросам культуры и информации посольства Турецкой Республики в Украине и Travel Press Club Ukraine за организацию поездки