Полный зор шарап. Прелести мусульманского винного туризма

Европейский союз раскручивает маховик въездных ограничений против украинцев, заставляя экстренно менять планы на зиму и весну тысячи наших соотечественников. УНИАН неустанно изучает альтернативные отпускные направления, толерантные к путешественникам из Украины, и на этот раз мы углубились экзотичную тему – винный туризм. Не Францией да Италией едиными, так сказать.

При словосочетании "винный туризм" – а это популярный вид путешествий для истинных гурманов, гедонистов и снобов в винодельческих регионах вроде Франции, Италии или Испании – у любителя подобного досуга вряд ли в сознании возникает ассоциация с такой страной, как Турция. Между тем, незаслуженные стереотипы о мусульманском государстве, где алкоголь в принципе не в каждом ресторане подается, разбиваются вдребезги о статистику алкопроизводства турками, а еще больше – о тот факт, что Византия – часть Римской империи, располагавшаяся на Турецком полуострове – являлась одной из исторических колыбелей виноделия.

Однако, история винопроизводства на территории современной Турции – еще древнее, и насчитывает аж 6000 лет, при чем – об этом повествует, ни больше ни меньше, Библия! Согласно Ветхому Завету, Ной, причалив после Всемирного Потопа к горе Арарат (большая часть ее склонов находится именно в Турции), высадил там виноградную лозу, основывая новую человеческую цивилизацию. Но, даже если не верить изложенному в Ветхом Завете, богатейшую историю вин турецкого края подтверждают археологи: обнаруженные ими древнейшие останки виноградных посадок датируются примерно 40-м веком до нашей эры, а, по мнению иных исследователей, виноградная лоза была одомашнена на территории северо-восточной Турции и Грузии и вовсе 11000 лет назад!

Конечно, завоевание Византии сельджуками и турками-османами, исповедовавшими ислам, нанесли существенный урон местному виноделию и откатили на века его развитие. Однако, к счастью – не были утеряны виноградники (в отличие от, например, варварской практики времен "сухого закона" в позднем СССР, где виноградную лозу, для пущей надежности, выкорчевывали и жгли). Во времена Османской империи развитие виноградарства было направлено на производство свежего винограда и безалкогольного виноградного сока. Благодаря этому сохранилась производственная база (и некоторые уникальные, автохтонные сорта винограда; поэтому в данный момент Турция занимает четвертое место в мире по площади виноградников). Затем, когда в Европу пришла эпидемия филоксеры – виноградной тли, разрушающей виноградники, османы стали активно производить вино на экспорт (внутри империи все еще действовали алкогольные запреты) – не давая Европе окончательно погибнуть от жажды и трезвости. Наконец, в начале XX века, после развала империи и прихода к власти реформатора Кемаля Ататюрка, превратившего сердце Османской державы – Турцию – в светское государство, алкопроизводство в этих краях начало поднимать голову.

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…К сожалению, как раз в те времена, сразу вслед за либерализацией винного рынка, к Турецкому полустрову добралась и упомянутая филоксера, в очередной раз нанесшая удар по виноделам, едва начавшим, как любят кое-где говорить, "подниматься с колен". Затем, только в 80-е годы, когда государство взяло курс на развитие туристической отрасли, и, вслед за этим, правительство пошло на еще большую либерализацию алкогольного рынка и уменьшило тотальный контроль за производством увеселительной продукции, Турция, на фоне наращивания оборотов массового туризма, стала в геометрической прогрессии увеличивать объемы – и потребления, и производства – вина. Наконец, в начале нового тысячелетия, были сняты последние ограничительные преграды для развития крафтового виноделия на маленьких частных хозяйствах, и теперь страна разливает в бутылки до 3 миллионов литров волшебства в год.

Вино в Турции производится в нескольких частях страны, и все они известны с античных времен: Фракия (Мармара), Анатолия (в свою очередь, разделяется на несколько различных по климатическим условиям, сортам лозы и продуктам регионов), Каппадокия, Эгейский винный регион (главной винной достопримечательностью которого считается Измир) и Месопотамия (крайний восток страны), где сохранилась уникальная ассирийская винная традиция.

Кстати, кроме виноградных вин, в Турции популярны и алконапитки из плодово-ягодных материалов – яблок, ежевики, граната, малины, персика, дыни, вишни и шелковицы.

Изучение турецкого виноделия мы начали с европейской части Турции – исконно винного региона Фракия (помимо самой Турции, Фракийская долина располагается также в Болгарии и Греции). Кстати, сами турки эту, благодатную для виноделия, культурного досуга и пляжного отдыха местность именуют чуть иначе – Тракия (или Румелия – "земля римлян"). Сюда любителям вина приезжать, как говориться, сам бог велел – бог Дионис, являющийся в античной мифологии покровителем виноделия – ведь именно здесь, по одной из версий, он-то и родился.

Добираться во Фракию-Тракию крайне удобно – куча недорогих рейсов из нескольких украинских аэропортов до Стамбула, короткий перелет – и, по сути, вы уже на месте. Далее – берем карту окрестностей, смотрим на проложенный на ней Фракийский винный путь, что включает в себя 16 топовых местных виноделен (их намного больше, но, в условиях ограниченного времени, проще сконцентрироваться на лучших), и – в добрый час!

Остановка первая. Вино под песни волков

После некоторого времени в пути от аэропорта по идеальным турецким автотрассам, автобус свернул на проселочную дорогу, а затем и вовсе стал ехать по каким-то полям в живописных окрестностях города с труднопроизносимым названием Кыркларели (попробуйте произнести. Получилось? А теперь еще раз, правильно – ударение на последнем слоге).

Совсем вдалеке от цивилизации, на каком-то холме, наконец, капитан нашего автокорабля "бросил якорь" - у небольшого комплекса из нескольких зданий спа-отеля Bakucha Vineyard, над одним из которых возвышалась башенка. Как выяснилось впоследствии, на вершине этой-то башенки находился зал для винных дегустаций, где нам и предстояло вкушать местные вина, от винодельни Arcadia Wine.

Arcadia Wine:

Разбирая по деталям изысканный вкус прекрасных вин, мы параллельно любовались закатом и легким запахом горящих где-то поблизости костров. Позже, когда совсем стемнело, откуда-то совсем рядом послышался волчий вой. Дружелюбные собаки, бегавшие по винному поместью, начали испуганно лаять. Любуясь звездами и взошедшей луной под песни волков у небольшого костра с бокалом вкусного местного вина в руках, автор этих строк впервые задумался о том, что Турция в действительности может составить сильнейшую конкуренцию раскрученным винным регионам Старого Света в борьбе за внимание винного туриста.

Физкультпривет. Дегустации в лесу и на воде

На следующий день, осмотрев с утра пораньше виноградники Аркадии, где мирно произростали Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Совиньон Блан, Совиньон Гри, Санджовезе, Пино Гри, а также экзотичные для европейского ценителя вин Окюзгезю и Нариндже, мы направились к лесистому побережью юго-западной части Черного моря – здесь нам предстояла дегустация вин в лесу.

По пути мы посетили некий Источник красоты – бьющий прямо из скалы ручей на одном из горных перевалов; согласно местным верованиям, употребление жидкости из него внутренне и наружно (умывание) благотворно влияет на внешний вид, что было для нашей группы, тщательно и многообразно дегустировавшей вина накануне, как нельзя кстати. Впрочем, у Источника мы задержались ненадолго, побоявшись, что пограничники могут и не узнать нас, похорошевших, на фото в паспортах, да и место в организме для других, более приятных на вкус жидкостей, нужно было оставить.

Зато нас здорово озадачил последовавший тут же необычный аттракцион – спустившись по дороге, плавно уходившей вниз, водитель автобуса остановился, заглушил мотор, - и автобус, внезапно, потихоньку покатился задом наперед – наверх, против уклона горы!

Как объяснил нам гид, в этом месте расположена магнитная аномалия, и крупные металлические объекты (вроде автомобилей и автобусов) притягивает к верхней точке перевала. Мистический, можно сказать, опыт. Если хотите его испытать – прокатитесь по горной дороге от Кыркларели до Инне-Ада, ориентир – упомянутый Источник красоты.

Преодолевая притяжение магнитных аномалий, легкое похмелье и прочие стихийные бедствия, мы добрались, наконец, до глэмпинга Longosphere. Мы с некоторой настороженностью относились к этой точке нашего путешествия – ведь глэмпинг – "гламурный кемпинг" - это концепт гостиниц, предполагающих проживание в палатках, как и в обычном кемпинге – но с некоторым флером шика и гламура. Воспоминания о тяжелом детстве в пионер-лагерях усиливались мрачным прогнозом погоды, сулившим ночью всего +5.

К счастью, гламурность этого палаточного городка оказалась на высоте – "палатки", точнее, маленькие домики – от реально небольших шатров (с общим санузлом и душем на участок городка) до больших объектов со своими удобствами, внешне напоминавшие огромные палатки, оказались с подогревом полов, мощными кондиционерами и белоснежными постелями на кроватях king size.

Гламурный палаточный лагерь:

Перестав беспокоится и ночном комфорте, мы в расслабленных чувствах пришли на прекрасную лесную лужайку, где для обогрева в бочках пылали костры, а накрытые на лесной поляне столы ломились от натертых до блеска бокалов, декантеров и бутылок с вином и закусок, на которые с надеждой поглядывали рыскающие вокруг многочисленные собаки (как известно, Турция – страна номер 1 в мире для бездомных собак, они здесь все чипированны и привиты, очень дружелюбны к людям, а местные власти и жители снабжают четвероногих друзей едой и водой везде – и в городах, и в сельской местности. Из-за этого среди турок популярна шутка, что, дабы жить припеваючи, никогда не работать и ни в чем себе не отказывать, в Турции нужно родиться псом или сумасшедшим – о последних государство и общество также в полном объеме заботиться).

Дегустация в лесу:

После изучения прекрасных вин местной винодельни Vino Dessera нам предложили покататься по болоту на багги, однако, перспектива искупаться в грязи и испытать незабываемые симптомы морской болезни от заносов и прыжков по ухабам и кочкам нас не прельстила, и мы выбрали более спокойный и медитативный способ отрезвления перед ужином – прогулку на каноэ по лесной речке. Тем более, что при скоростной езде на багги вино пить крайне неудобно, а вот при движении в каноэ, особенно, парно – очень даже хорошо.

Активности на свежем воздухе снижают риск похмелья:

…Последовавший затем винно-мясной обильный ужин и изучение местной коктейльной культуры в лесном баре у большого костра окончательно лишил нас сил, и мы уснули в своих "палатках", как младенцы.

Из погреба с любовью. Глоток свежего с видом на Болгарию

На следующей винной остановке в небольшом шато Arda Vineyards мы пристально изучили процесс производства вина и испытали непередаваемое удовольствие от созерцания тысяч бутылок в прекрасном винном погребе, над которым хозяева винодельни построили замечательный ресторан, с балкончиков которого открывался вид на Болгарию, спрятавшуюся за соседним холмом. В этих краях, где кухня – особая, не совсем турецкая, немного болгарская, и в чем-то – греческая, мы в полной мере, наконец, прочувствовали, что Фракия – это макрорегион, объединяющий три страны.

Arda Vineyards:

Пара йок, проблема йок

Наше путешествие вышло на финишную прямую, концом которой логично должен был стать грандиозный Стамбульский аэропорт. Однако, на этом скорбном пути мы благоразумно свернули к виноградникам Barel Bağ Evi, посреди которых располагался уютный ресторанчик этого винного дома. Здесь нас, под конец экспедиции, удивили сложными винами, выдержанным в разных видах бочек белым, купажами тосканских сортов винограда и насыщенным Ширазом.

"Зор шарап!" - то и дело восклицали мы, пробуя очередной виношедевр. Наш сомелье, по совместительству – владелец и со-основатель винодельни Баркын – одобрительно кивал. Действительно, это был самый что ни наесть настоящий зор шарап – в переводе с турецкого, "сложное вино".

Мы решили прикупить с собой этого прекрасного зор шарапа, однако, начальник винопроизводства отрицательно покачал головой: дескать, извините, на продажу продукта в наличие нет, осталась лишь пара бутылок для плановых дегустаций на сегодня, напитки для вывоза в Украину могут подвезти только завтра. Это звучало крайне обидно, с учетом того, что уже через два с половиной часа в направлении Киева улетал наш самолет. Внезапно одна из участниц нашего винного трипа почувствовала себя плохо, и стала звонить в страховую компанию, чтобы срочно договориться о встрече с доктором, и авиакомпанию – с вопросом о переносе своего рейса на завтрашний день. К сожалению, страховая компания заподозрила бы неладное, если бы поплохело сразу всей группе винных туристов, и, завидуя ловкости нашей коллеги, официально оставшиеся в добром здравии (но стремительно ухудшающемся настроении), мы приготовились к худшему.

…Однако, наш прекрасный винный гид по имени Василиса, к счастью, не собиралась сдаваться.

- Мы же у вас тут на винном погребе, буквально, сидим, - строго глядя в глаза руководителю винного хозяйства, сказала она суровым тоном.

- Но в погребе же хранятся бутылки без акцизной марки, по законам Турции мы не можем вам их продать! – взмолился винодел.

Я уже собирался, было, объяснить ему, что такие посетители, как мы, даже под пытками не сдадут его фискальным органам, и что у нас есть наличка для приобретения безакцизной запрещеночки – но лицо мужчины внезапно просияло, как бы сообщая: "мне открылась истина!". И он скрылся в недрах винного ресторана.

Через несколько минут он вернулся с помощниками, неся нам выбранное ранее вино

- Пара йок – проблема йок! – радостно сказал он. На турецком это значило: "нет денег – нет проблем". В общем, чтобы не совершать нелегальных финансовых операций, винодел решил нам свой продукт просто… подарить.

Винный дом Barel Bağ Evi:

…Теперь в аэропорт нам было ехать не страшно.

Культурное похмелье

Если не начинать обильные дегустации и возлияния с самого утра, то, перед обеденным застольем, во Фракии можно прилично обогатиться культурно и духовно. Многочисленные музеи с экспонатами раннего неолита и античной культуры, красивые мечети и природные красоты, центры рукоделия – ими богат регион на перекрестке Азии и Европы.

Посещениями подобных мест мы во время всего винного тура и занимались в первой половине дня, в переездах между винодельнями и гостиницами.

Например, в городе Эдирне, удобно расположившемся в самом сердце Фракийского винного пути, бывшей столице Османской империи, можно изучить особенности средневековой турецкой медицины и рассмотреть быт османской интеллигенции.

Как лечили, учились и жили в средние века:

…И побывать в культурном центре, где хранят культурное наследие, обучая всех желающих традиционному турецкому рукоделию и ремеслам, вроде производства экзотического мыла, рисованию, гончарству, кулинарии и каллиграфии.

То, что вам покажется на фото прекрасными цветами и сочными фруктами – на самом деле, мыло:

Здесь же, в Эдирне, можно немного очистить, так сказать, карму, покаявшись в грехах чревоугодия в храмах трех мировых конфессий – потрясающе красивой мечети, самой большой в Турции синагоге и православной церкви.

В Эдирне удобно замаливать грех чревоугодия (и не только). А, главное, местные храмы – очень красивы:

А расположившийся на берегу Мраморного моря городок Текирдаг впечатляет своим роскошным археологическим музеем, где собрана впечатляющая коллекция экспонатов Каменного века и Античного периода, а также представлен богатый выбор валюты разных эпох.

Археологический музей в городке Текирдаг впечатляет многовековыми экспонатами:

Да и сам город – радует красивыми морскими видами, мягким в любое время года климатом и вкусной уличной едой.

Текирдаг – милый курортный городок:

На закуску о закуске

Кстати, о еде. Разумеется, дегустировать так много вин без должного количества еды – опасно для тела и сознания. К счастью, турки озаботились тем, чтобы обеспечить странникам, путешествующим по Фракийскому винному пути, качественные гастрономические впечатления. Расположившиеся тут ресторанчики (как те, что на винодельнях, так и на обочине винного маршрута) всячески пытаются удивить чем-то аутентично-локальным, с налетом экзотики и претензией на высокую кухню в стиле французских и итальянских винных маршрутов.

Так, за эти несколько дней нам довелось испробовать блюда западнотурецкой, болгарской, греческой и албанской кухни, авторские разработки местных шефов и неожиданные традиционные местные соления (вроде маринованных плодов бамии – цветка из семейства мальвовых, которые, по общему согласию участников застолья, прекрасно подошли бы как закуска под родную украинскую горилку).

Сельдерей в вишневом соусе, османский компот щербет (похожий по консистенции на кисель), пюре из баклажанов, свекла, фаршированная козьим сыром – да и вообще десятки необычных локальных разновидностей сыров, дюжина вариантов приготовления ягнятины, местные трюфели и даже гамбургеры с грибами – пусть не все из отведанного было по-мишленовски вкусно – но уж точно – необычно и заслуживало того, чтоб быть распробованным.

Во Фракии не дадут заскучать вкусовым рецепторам:

Исповедимы пути Дионисовы

Вердикт УНИАН: ехать на винный туризм во Фракию – очень даже стоит. Особенно, учитывая, что Турция принимает украинцев в условиях пандемии со справками о прививках абсолютно любыми, доступными у нас, вакцинами, негативными ПЦР-тестами даже тестами на антитела против коронавируса. Турция – это традиционно гостеприимно и недорого, нет проблем найти русскоязычного гида и здесь любят наших соотечественников.

…Да и главное в винном туризме – вино – здесь интересное. Фракийский терруар своим местом рождения бог виноделия Дионис выбрал не просто так.

Михаил Ганницкий, фото автора

Редакция благодарит Министерство культуры и туризма Турции за помощь в организации поездки

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