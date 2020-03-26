Можно ли залечь на дно в Брюгге?

Мой туристический интерес к бельгийскому Брюгге, пожалуй, как и у многих, проснулся в 2008 году после выхода на экраны черной трагикомедии «Залечь на дно в Брюгге» (In Bruges), по сюжету которой двух проштрафившихся киллеров в исполнении Колина Фаррелла и Брендана Глисона «ссылают» в сонный бельгийский городок. На фоне основной сюжетной линии, герои коротают дни в пасмурном Брюгге, блуждая по старинным улочкам и посещая местные достопримечательности. В свое время фильм наделал много шума, часть сцен на фоне знаковых городских локаций разлетелись на просторах Интернета, и, как следствие, о Брюгге, который и без того обладает невероятным туристическим потенциалом, заговорили с особым энтузиазмом.

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Весь парадокс заключается в том, что хоть Брюгге и описывался героями как сонное захолустье, да и сюжет там не особо веселый, тем не менее, это наоборот привлекло туристов. Так уж устроено информационное пространство, что даже услышав где-то краем уха название города, мы начинаем непроизвольно гуглить его или вспоминать о нем при планировании будущей поездки. Так произошло и с Брюгге. Ну а для настоящих фанатов фильма поиск локаций любимых сцен из фильма вообще превратился в своего рода квест – от судьбоносной Площади Яна ван Эйка и картины Иеронима Босха «Страшный суд» в Музее Грунинге до ресторанов и пивных, которые посещали герои. Вот и мы прошлись по стопам «Залечь на дно в Брюгге».

Что посмотреть в Брюгге

Вообще Брюгге – это одна сплошная достопримечательность. Не зря же считается, что здесь едва ли не лучше всего если не во всей Европе, то уж в Бельгии точно, сохранился средневековый отпечаток, а весь исторический центр Брюгге по праву включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Можно часами бродить по хаотичным городским улочкам, вдоль многочисленных каналов и опрятненьких кирпичных старинных домиков, с острыми крышами, яркими дверями и ставнями, делая для себя множество открытий. Есть в городе и знаковые достопримечательности, своего рода must see.

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1. Площадь Бург (De Burg). Главная площадь города, по периметру которой расположены различные кафешки, сувенирные лавки, магазинчики, ларьки с уличной едой и так далее. Здесь же находится Ратуша Брюгге (Stadhuis van Brugge) – потрясающий памятник готической архитектуры, основанный в 14 веке, а также римско-католическая базилика Святой Крови (Heilig-Bloedbasiliek), построенная в 12 веке и где якобы хранится важная реликвия – кровь Христа. Здание довольно необычно, поскольку за свою историю многократно достраивалось в разных стилях – романском, готическом, неоготическом.

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2. Рыночная площадь (Grote Markt). Это еще одно популярное место сбора всех туристов в Брюгге, где также находится множество ресторанов. Отличительная особенность этой площади – множество ярких домиков с острыми крышами. Также в глаза бросается невероятной красоты готическое здание Исторического музея Брюгге, прилегающее к не менее красивому зданию Верховного суда. В центре площади увидите памятник Яну Брейделю и Питеру де Конинку – национальным героям Фландрии. Здесь же находится один из символов города – средневековая колокольня Белфорт (Belfort) высотой 83 метра, построенная в 13 веке. При желании можно подняться на дозорную башню, откуда открывается вид на весь Брюгге. К слову, здание колокольни имеет важное значение для сюжета уже упомянутого фильма «Залечь на дно в Брюгге».

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3. Церковь Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk), которую еще называют Нотр-Дам в Брюгге, построенная в 12-13 веках. Здание из кирпича в готическом стиле с высокой башней в 122 метра является одной из самых популярных городских достопримечательностей. В церкви хранится единственная скульптура Микеланджело, при его жизни оказавшаяся на севере – «Дева Мария с младенцем» («Мадонна Брюгге»). В паре минут пешком от церкви, пройдя по старинному мосту Бонифация, в сквере Арентсхоф можно увидеть довольно оригинальный скульптурный ансамбль Четыре всадника Апокалипсиса (Vier Ruiters Van De Apocalyps), появившийся здесь в 1987 году.

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4. Музеи Брюгге. Пройдете пару минут от Церкви Богоматери и попадете в художественный Музей Грунинге (Groeningemuseum), знаменитый коллекцией ранней нидерландской живописи. Именно здесь герои «Залечь на дно в Брюгге» разглядывали шедевр Иеронима Босха «Страшный суд». Музей не очень большой, пары часов вам здесь точно хватит. Стоимость взрослого билета 12 евро. Помимо основного сможете заглянуть в соседний музей Arenthuis, где устраиваются различные временные экспозиции. Здесь же расположена постоянная экспозиция британского художника Фрэнка Брэнгвина, уроженца Брюгге.

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К слову, несмотря на то, что Брюгге город небольшой, здесь расположено немало интересный музеев. Среди них – Музей Грутаус (Gruuthusemuseum), где хранятся предметы прикладного искусства, Музей Сальвадора Дали (Gallery XPO Salvador Dali), где собрана одна из самых крупных коллекций работ знаменитого художника, Музей шоколада (Chocolademuseum in Brugge) вместе с Музеем картофеля фри (Frietmuseum), посвященные этим двум типичным национальным блюдам Бельгии, а также основанный в 12 веке Госпиталь св. Иоанна (Oud Sint-Janshospital), нынче известный также как Музей Мемлинга (Memlingmuseum), где собраны работы фламандского живописца Ганса Мемлинга – одного из наиболее значимых художников во Фландрии второй половины 15 века.

5. Каналы Брюгге. Город знаменит своими водными каналами, за что его даже называют «Северной Венецией» (хотя мы ведь с вами не любим такие сравнения?). Всего в Брюгге соединяются три канала – Гентский, Слейсский и Остендский, местами они довольно глубокие и являются судоходными. Проехаться на туристическом кораблике по местным каналам – одно из любимых занятий гостей Брюгге. Ну а даже если вас такое развлечение не по душе, обязательно пройдитесь вдоль каналов перед заходом солнца, тогда здесь очень красиво.

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6. Площадь Яна ван Эйка (Jan van Eyckplein). Ранненидерландский художник-новатор Ян ван Эйк, который последние 10 лет своей жизни провел в Брюгге, особо почитается горожанами. А потому не удивительно, что ему здесь поставлен большой памятник, а в вышеупомянутом Музее Грунинге его работам отведено особое место. Но нам эта площадь скорее важна как одна из главных локаций вышеупомянутого фильма. Немало фанатов пытаются повторить знаменитый кадр из фильма. Правда, точно его скопировать не получится, потому что лавочки там стоят не те, как в фильме, и немного на другом расстоянии. Да, я проверяла лично.

7. «Ослиные ворота» (Ezelpoort). Мое личное открытие в Брюгге, недалеко от хостела, где я останавливалась, на пути к автобусной остановке на Де Хаан (о котором расскажу чуть позже). Это такие себе средневековые городские ворота, построенные еще в 13 веке. В них упирается городской канал Vesten, вдоль которого очень приятно гулять. А еще здесь обитает множество лебедей, канадских казарок и прочей водоплавающей живности.

Куда поехать из Брюгге

Бельгия – страна небольшая, а потому из Брюгге вы запросто сможете выбраться что в любой другой город страны (Брюссель, Льеж, Антверпен), что куда-то в соседнюю страну (Франция, Нидерланды, Германия). Если же говорить о тех точках, куда можно выбраться из Брюгге на полдня-денек и вернуться назад на ночь, то, пожалуй, самым удобным будет небольшой город-курорт Де Хаан (De Haan) на берегу сурового Северного моря. Самым простым (и бюджетным) вариантом попасть туда из Брюгге будет автобус №31 Brugge - Wenduine - De Haan. Если будете ехать из центра Брюгге, то лучше всего садиться на остановке Keizer Karel, а выходить – на Leopoldlaan в Де Хаане. В таком случае на дорогу уйдет порядка 40 минут.

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Еще один вариант – ехать на том же автобусе №31, но выйти чуть раньше в курортном селении Wenduine на остановке Gemeenteschool, примерно в 15 километрах от Брюгге. Когда-то это была небольшая рыбацкая деревушка, которая нынче формально считается районом Де Хаана. Именно этот вариант выбрала я – ехать сюда минут на 15 меньше, но то же море, да с хорошим пляжем и ресторанчиками.

В самом Вендуине с 4 тысячами населения особо делать нечего – это как раз тот сонный курортный городишко, куда люди приезжают исключительно гулять по набережной, разглядывая суровые пейзажи и гоняя чаек, и еще валяться на пляже и купаться в море, когда погода позволяет, все же Северное море – не для слабаков.

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Здесь же недалеко от набережной вам попадется несколько кафешек и магазинчиков, которые, впрочем, работают в довольно ленивом режиме. Из городских достопримечательностей – разве что местная церковь Heilige Kruisverheffingkerk. А потому вот вам полезный совет: заранее просчитайте, сколько вам будет нужно времени на отдых на пляже, и изучите расписание автобусов, ведь ходят они здесь не так часто – раз в 2-3 часа, а самый последний в 19 часов с небольшим.

Еще один вариант – выбраться в «синий» лес Халлербос (Hallerbos) в 100 километрах от Брюгге. Посещать его следует в середине апреля, когда лес окутывается ковром синих цветов колокольчиков. Отсюда и название леса. К слову, всего в 20 километрах от леса расположена столица Бельгии – Брюссель. Подробнее о том, как попасть в лес Халлербос, читайте в нашем предыдущем материале.

Как добраться до Брюгге

Ближайшим к городу аэропортом считается Остенде-Брюгге, впрочем, обслуживает он преимущественно грузовые перевозки и чартерные/сезонные авиарейсы от бельгийской авиакомпании Jetairfly, подконтрольной туристическому концерну TUI. А потому попасть через этот аэропорт можно разве что на популярные среди самих бельгийцев морские курорты – Тенерифе, Аликанте, Малага и так далее.

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Нашего же туриста могут заинтересовать аэропорты Брюсселя и Антверпена, каждый примерно в 100 километрах от Брюгге. Также до Брюгге можно доехать наземным транспортом из Амстердама (Нидерланды) или Кельна (Германия). И если в Бельгию и Нидерланды из Украины лоукостеры пока летать не спешат, то бюджетных рейсов в Германию из нашей страны хватает. Потому если вы хотите сэкономить – можно долететь лоукостером до какого-то аэропорта на западе Германии (Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф), а дальше поехать автобусами FlixBus (или поездом, но дороже). Правда, в таком случае стоит учесть, что на дорогу придется потратить лишнее время.

Где остановиться в Брюгге

Брюгге, как и большинство западноевропейских городов, отличается не самыми дешевыми ценами, в том числе и на размещение. Обычно в городе доступно порядка 160-170 предложений. Цены в общих номерах хостелов стартуют от 20 евро за ночь, а одноместные номера – от 50 евро. При этом в довольно небольшом Брюгге совершенно нет проблем с отелями категории 4 и 5 звезд – в целом порядка 50 вариантов (цены от 75 евро и 95 евро за одноместный номер соответственно).

Что попробовать из еды в Брюгге

Знакомство с гастрономическими особенностями той или иной страны – один из важных пунктов для большинства туристов. Как уже упоминалось выше, для Бельгии фирменными блюдами считается картофель фри и шоколад. Ну и, конечно же, пиво. Итак, по порядку.

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Картофель фри. Чтобы было совсем «трушно», пробовать его нужно в точках уличной еды на главных площадях города. Там его еще предлагают полить мясной подливкой, чем-то похожей на тушенку. Честно говоря, то ли это мне такой попался, то ли и правда бельгийский картофель фри ничем не отличается от картофеля фри в любой другой стране мира. Да и подливка на любителя – что по вкусу, что по внешнему виду. Тем не менее, попробовать стоит хотя бы «для галочки», тем более, что это один из самых дешевых фаст-фудов в Бельгии.

Шоколад. Бельгия считается одним из главных производителей шоколада в мире. История гласит, что впервые какао-бобы, из которых производят главную сладость всех времен и народов, попали в Бельгию в середине 17 века, когда страна была подчинена Испании, завозившей в Европу диковинки из колонизированных земель. В 18 веке шоколад уже приобрел в стране немалую популярность, разумеется, среди тех, кто мог себе его позволить – тогда преимущественно в виде горячего шоколада. Ну а в 19 веке производство этого продукта переросло в крупнейшую индустрию, одну из главных в стране до сих пор.

В Брюгге, как и положено городу в шоколадной стране, в историческом центре немало красивых магазинчиков, где продают всевозможные шоколадные сувениры – съесть прямо сейчас или увезти с собой. Впрочем, и цены на них «кусаются». Но ведь живем один раз, не так ли? С другой стороны, в Бельгии даже бюджетные шоколадные батончики из обычного магазинчика – и те очень вкусные.

Бельгийские вафли. Пухлые вафли-гофре впервые бельгийцам представили в 1958 году, и они быстро стали популярны как блюдо на завтрак внутри страны и… в Северной Америке. Бельгийские вафли принято подавать с каким-то топпингом, со взбитыми сливками, фруктами, шоколадной присыпкой или сахарной пудрой. Впрочем, в наши дни можно встретить самые разнообразные вариации – сладкие и соленые, с добавками на любой вкус. В центре Брюгге можно запросто натолкнуться на пару точек с бельгийскими вафлями.

Бельгийское пиво. Здешний пенный напиток не нуждается в особом представлении. Пожалуй, в Бельгии одна из самых лучших пивных карт мира. Оно действительно здесь очень вкусное, а выбор – невероятно богатый. Попадете в Бельгию – обязательно попробуйте местное пиво. Коктейли, вина и прочий алкоголь выпьете где-то в другом месте.

Ну а где же, собственно, выпить и поесть в Брюгге? Разумеется, в центре города – на главных площадях – больше всего типичных туристических заведений. Но и цены в них приличные, каждый день питаться здесь будет накладно. Хотя, как вы понимаете, пиво выпить в Брюгге можно абсолютно везде. Но по-настоящему колоритным является кафе-бар De Kuppe недалеко от Площади Яна ван Эйка. Если же пойти от центра города вдоль канала Groenerei до улицы Langestraat, вы выйдете на целую улицу баров и ресторанов, которые больше предпочитают местные и молодые туристы, которые приехали в город оторваться. Идешь мимо, а из каждого заведения доносится английская речь – здесь много британских туристов, охотящихся за пивом, а также немало интернациональных компаний, образовавшихся прямо здесь и сейчас. Впрочем, в некоторых заведениях лучше бронировать место заранее, поскольку там собирается немало народу.

И еще парочка полезных советов перед поездкой в Брюгге

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Бельгия – страна хоть и небольшая, но здесь аж три официальных языка, в зависимости от региона: нидерландский, французский и немецкий. В Западной Фландрии, столицей которой и является Брюгге, в ходу первый из них. Впрочем, если вы не сильны в голландском – не отчаивайтесь, здесь отлично понимают и по-английски. Все-таки, туристический город, как никак, да и британских туристов здесь немало.

В Бельгии используют евро, потому по поводу валюты можно не переживать. Также здесь довольно хорошо налажена система оплаты карточками. И надо быть готовым, что цены в этой благополучной стране чуточку повыше.

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А теперь ответ на самый главный вопрос, который мы задавали в самом начале. Брюгге – несомненно, город туристический, а потому его точно нельзя назвать таким уж спокойным, где у вас получится уединенно «залечь на дно». Отели здесь обычно заполнены, в ресторанах и барах еще попробуй найди свободное место, а в популярных туристических локациях всегда много народу. Тем не менее, одновременно улочки в этом небольшом городе какие-то по-особенному уютные, особенно если выберетесь на прогулку рано утром. Наш вердикт – ехать туда однозначно стоит, хотя и следует понимать, что вы там будете не одни.

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Хоть сейчас карантин в полном разгаре и все еще нет уверенности, когда Европа вновь откроет границы для украинцев, закрытые из-за коронавируса. Однако ни что не мешает нам сейчас изучать мир с помощью Интернета, составляя список must visit, когда ситуация наладиться. Берегите себя и не скучайте!

Марина Григоренко

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