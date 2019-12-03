Остров Шри-Ланка: невероятная и противоречивая страна на берегу Индийского океана

Шри-Ланка. Немного истории

Шри-Ланка многим может напомнить Индию, и это не удивительно, ведь остров был долгое время частью последней. А значит – и частью британской колонии. Подавляющее большинство населения острова разговаривает на хинди, исповедует буддизм или индуизм, смотрит индийские телеканалы, любит сквош, женится в национальных костюмах, очень похожих на индийские. Кроме всего прочего, от «большого брата» Шри-Ланке досталась архитектура трущобного типа, грязные улицы и низкий уровень жизни. О прошлом в составе британской колонии напоминает левостороннее дорожное движение, повсеместное использование английского языка, а также редкие здания европейского образца.

Традиции на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке очень чтят традиции. Молодожены до сих пор женятся в национальных костюмах, при встрече местные складывают руки, словно в молитве, произнося «Аюбован» – древнее цейлонское приветствие. Будда здесь почитается превыше всего, на фоне его изображений запрещено делать селфи, тогда как просто фотографировать – не воспрещается. Слон священный, как и корова. Последних можно спокойно встретить на оживленных улицах городов и даже на берегу океана. Слоны – часто являются символами храмов, и все желающие могут потрогать священное животное, сфотографироваться с ним, а также, по традиции, трижды обойти слона под его туловищем. Также на острове много бездомных собак.

Флора и фауна Шри-Ланки

Природное разнообразие Шри-Ланки меня поразило. Оно настолько отличается от привычного для нас, что удивлению не было предела. Увидеть экзотических животных в зоопарках – это одно, а наблюдать за их жизнью в дикой природе – совершенно другие впечатления.

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Интересно, что на самом деле слоны на Шри-Ланке исторически не обитали – их привозят сюда из Индии или Таиланда. А вот для обезьян (по меньшей мере, 5 видов) Шри-Ланка является домом. Самый распространенный на острове (и кого вероятнее всего встретить просто на улице, проезжая по трассе), это серый лангур. Грациозное животное имеет длинные лапы, серовато-коричневую шерсть, смуглую мордочку и длинные ресницы. Лангуры почти все время проводят на верхушках пальм в поисках пищи, а также спасаясь от солнца.

Также на острове можно встретить варана. Нам удалось понаблюдать за ним из кабины тук-тука. Варан, как ни в чем не бывало, переходил проезжую часть. Чтобы пропустить гигантскую ящерицу, транспорт остановился во всех направлениях.

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Стоит сказать, что меня поразило отношение местных жителей к диким животным. Они оберегают уникальный мир, который создала на этом острове природа. Например, я наблюдала картину, когда в сетках против птиц, которые расположены на территории отеля, запуталась летучая лисица (местная разновидность летучей мыши). Сотрудники отеля, а также представитель госучреждения в униформе пытались освободить животное в течение нескольких часов. После того, как им удалось убрать все кусочки сетки с лап рукокрылого, его выпустили на свободу.

Также на острове обитают хамелеоны, которые, в отличие от массивных варанов, довольно крохотные и помещаются на ладонь.

Но особый контакт нам удалось наладить с пальмовыми белками. Они живут просто на территории отеля, в котором мы остановились, и очень легко идут к рукам. Удивительно было наблюдать, как органично эти животные сосуществуют с человеком.

Что касается растений, они на острове не менее экзотичны, чем животный мир. На Шри-Ланке можно увидеть практически все существующие в природе виды пальм – кокосовую, финиковую, банановую так уж точно. Для нас, жителей средних широт, увидеть, например, бананы просто на дереве было очень непривычно. Также здесь растут ананасы, как дикие, которыми питаются пальмовые белки, так и те, которые можно есть людям.

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Шри-Ланку еще называют островом специй, ведь здесь выращивают куркуму, имбирь, корицу, черный перец. Совсем другое впечатление увидеть, как произрастают специи в природе, а не на прилавках в магазине. Например, перец в горошке, который мы еще называем душистым, черный перец в порошке, белый и красный перец – это, оказывается, одно и то же растение, только на разных стадиях роста. Также мне довелось увидеть, как растет корица. Не всем известно, да и для меня было сюрпризом, что душистая пряность – это кора дерева.

Ну и, конечно же, на острове Цейлон, как раньше называли Шри-Ланку, выращивают чай для экспорта по всему миру. Чайные плантации, даже маленькие, можно увидеть практически на каждом углу.

Дорожное движение на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке – левостороннее дорожное движение, которое досталось ей от Индии, а той – от Британской империи. Внешне ситуация на местных дорогах больше похожа на неуправляемый хаос. Светофоры отсутствуют, а регулировщики встречаются только на слишком перегруженных перекрестках. Но, на самом деле, в этом дорожном кавардаке есть свои правила и традиции. Казалось бы – как разобраться, кто кому должен уступать дорогу, если ланкийцы так же уверенно едут по «встречной» полосе, как и по своей.

Но есть несколько простых правил. Правило первое — кто больше, тот и прав. Поэтому автобусы прут напролом по любой полосе с ревом и грохотом, заставляя всех вжаться в обочины. Правило второе – кто наглее и у кого громче клаксон, тот и прав.

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Местные автомобилисты, мягко говоря, не очень внимательны за рулем. Они не смотрят по зеркалам, не включают сигналы поворота. Несколько раз мне было действительно не по себе: водитель тук-тука демонстрировал свои шумахерские способности, несясь навстречу грузовику, и чудом избежал столкновения в последний момент. Было и такое, что тук-тук притормозил только после моего «эй» – водитель едва не наехал на женщину-полицейского, которая переводила через дорогу группу школьников.

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Тук-туки на Шри-Ланке – это отдельная история. В странах Южной Азии этот колоритный и довольно необычный для нас транспорт является очень популярным и практичным. Зачастую проезжая часть дорог здесь достаточно узкая. А маневренные трехколесные повозки, благодаря своему крохотному размеру, умудряются проскользнуть буквально везде – между двумя грузовиками, навстречу школьному автобусу или рядом с двумя мотоциклистами, которые тоже лавируют, забыв о правилах. Но, на удивление, за все время пребывания на острове я ни разу не видела аварий.

Чтобы понять насколько тук-туки популярны на Шри-Ланке, можно привести один интересный факт: местные водители очень удивляются, когда говоришь, что в нашей стране подобного транспортного средства нет. Им кажется, что без тук-тука просто не прожить. На Шри-Ланке – так точно: водитель быстро доставит вас в любом направлении – хоть на пляж, хоть в аэропорт; подскажет, где лучше выбрать фрукты, обменять деньги и купить сувениры домой. К тому же, это очень дешево. Всего за доллар-два можно покататься по городу по своим делам, причем время водитель тук-тука не ограничивает. Он будет ждать вас столько, сколько необходимо, и встретит с лучезарной улыбкой, как лучшего друга.

Праздники через день

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Самая лучшая традиция Шри-Ланки – это многочисленные праздники. Ланкийцы и так по своему характеру достаточно ленивы и медлительны, а многочисленные праздничные дни сделали их еще более «отдыхающим» народом. Сингалы (основная национальность на острове) очень берегут свои традиции, соблюдают вековые ритуалы и церемонии, добавляя к ним и современные международные праздники. В настоящий момент праздников на Шри-Ланке насчитывают не менее 167 в году. Я попала на один из ритуалов, перекочевавших на остров от англичан. В ноябре ланкийцы готовят рождественский пирог. И чем больше людей присоединится к этому действу, тем лучше. Иногда в приготовлении Christmas cake участвуют десятки, а то и сотни человек.

Дело в том, что все ингредиенты пирога сначала раскладываются на большой поверхности, образуя красивый узор. В состав блюда входят как стандартные, так и весьма необычные составляющие – помимо орехов, сухофруктов, здесь есть различные специи – корица, перец, а также необычное связующее: маринад на основе коньяка, меда и кокосовой воды.

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Все, кто участвует в «приготовлении» пирога, надевают одноразовые перчатки и начинают просто руками перемешивать ингредиенты в однородную массу. Это занимает довольно много времени, поэтому перемежается песнями, шутками и прибаутками. Дальше в получившуюся смесь выливают сироп и маринад, после чего масса снова перемешивается. После этого получившееся «тесто» сохраняют в специальном месте аж до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. В канун праздника смесь достают, раскладывают в формы и пекут тот самый Christmas cake.

Кухня Шри-Ланки

Национальная кухня Шри-Ланки разительно отличается от европейских изысков и изощренных азиатских деликатесов. Секрет ее успеха – в умелом применении специй и их сочетании. Основой ланкийской кухни является рис, что роднит ее с Индией. Мясо здесь едят редко, куда роднее островитянам овощи, фрукты, рыба и пряности.

От себя могу сказать – для европейцев ланкийская кухня очень острая. Обычно на блюдах указывают степень остроты в виде перчика. Так вот, острая даже та еда, на которой нет обозначения, а блюда с перцем просто обжигают. Если вы не любитель «спайси»-пищи, переспросите дважды, острое ли блюдо вам подают или очень острое. От этого на Шри-Ланке не спастись.

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Основа обычного ежедневного меню здесь – рис и карри. Карри для ланкийцев – не одно блюдо, а целая серия: из рыбы, мяса, различных морепродуктов, птицы, овощей, бобовых и фруктов. Объединяет их своеобразная комбинация пряностей, растертых в порошок, под названием «карри». Смесь придает блюдам особый аромат и пикантный жгучий вкус. Среди обязательных компонентов приправы – черный перец, кориандр, жгучий перец чили, семена горчицы, тмин, корица, куркума, имбирь, чеснок, а также листья вечнозеленого кустарника карри. На Шри-Ланке компоненты смеси обычно предварительно поджаривают на сковороде, в этом заключается основное отличие ланкийского карри от индийского.

Кроме карри, для ланкийской кухни типичны блюда из рисовой муки, например, вермишель на пару, свернутая в рулоны (string hoppers). Из той же муки, кокосового молока и дрожжей здесь выпекают и блины в виде чаши, с хрустящими краями и мягким центром – аппа, хопперы (hoppers). Хопперы считаются самым популярным блюдом для завтрака на Шри-Ланке. Готовится блюдо в специальной полукастрюле-полусковородке, причем очень быстро, тесто наливается тонким слоем и в мгновение схватывается. Мастерски приготовить хоппер на Шри-Ланке – это как сварить вкусный борщ в Украине. Дальше блинную чашу можно использовать как съедобную посуду – в хоппер местные кладут яичницу, лапшу, фрукты, джем, кокосовую патоку или другие начинки. Получается и красиво, и вкусно. И тарелку мыть не придется.

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Важнейшим продуктом Шри Ланки является кокосовый орех. Его сок используется в соусах к рыбным, овощным и мясным блюдам для смягчения остроты специй. По мере созревания ореха содержание капель масла в жидкости увеличивается, и она превращается в эмульсию, сходную с коровьим молоком. Едва ли найдется блюдо карри, в которое не добавляют ложечку-другую кокосового молока — оно служит загустителем и усиливает вкус блюда.

Пить следует только сок оранжевых кокосов (на Шри-Ланке они называются «королевскими»). Зеленые кокосы не всегда полезны, хотя и их сок, особенно если в нем плавают куски уже завязавшейся мякоти, очень вкусен. Молодую мякоть кокоса в виде стружки добавляют во многие блюда, но особенно хороша она со сладким картофелем – бататом. А из ядра зрелых орехов выжимают вкусное масло. Обычно сок пьют через трубочку прямо из плода, срезав его верхнюю часть.

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Национальный напиток, употребляемый повсеместно на Шри-Ланке – это, конечно же, чай. Также на острове пьют кокосовое молоко и фруктовые свежевыжатые соки (манго, папайя, арбуз). Основным алкогольным напитком является кокосовый самогон «арак». Любителям слабоалкоголки можно попробовать местное пиво «Lion», остальной алкоголь плохо очищен от сивушных масел, поэтому пробовать и покупать его не рекомендуется.

Кстати, если вы хотите привезти из Шри-Ланки алкоголь или попробовать его прямо там, вам следует найти специальные алкомаркеты – в обычных магазинах спиртное не продается.

И еще один момент: местная валюта – шри-ланкийская рупия, и они невероятно яркие и красивые. 100 рупий равняются примерно 13-14 гривням.

Индийский океан

Протяженность береговой линии на Шри-Ланке составляет целых 1340 км. Океану, который омывает остров, можно посвятить оды. Он невероятно теплый – круглый год температура воды держится в пределах +25...+27 градусов Цельсия, а это всего на пару градусов ниже, чем температура воздуха. Индийский океан довольно мощный – поэтому на острове нужно искать места, где можно искупаться. Не все пляжи подходят для того, чтобы зайти в воду, о чем уведомляют красные флажки в песке и специальные надписи.

А еще на Индийском океане просто невероятные закаты. Если вам повезло поселиться на западной части Шри-Ланки, каждый вечер вы будете наблюдать невероятное природное шоу с миллионом оттенков.

Последствия цунами на Шри-Ланке

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Если вы отправитесь в путешествие по Шри-Ланке, то обязательно услышите от местных о цунами. 26 декабря 2004 года землетрясение в Индийском океане вызвало цунами, которое позже было признано самым смертоносным стихийным бедствием в истории человечества. Точное число погибших не установлено до сих пор, по разным оценкам оно составляет от 225 до 300 тысяч человек.

Последствия цунами невозможно не заметить и сегодня, через 15 лет со дня катастрофы. Стихия основательно прошлась по всему периметру острова, больше всего задев юго-западную часть острова и забрав в океан значительную часть прибрежных строений. И если в непосредственной близости от туристических маршрутов все уже восстановлено, то во многих других местах заброшенные и разрушенные дома все еще служат напоминанием о страшном событии.

Жизнь на Шри-Ланке

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Конечно, есть на Шри-Ланке живописные храмы Будды, которые располагаются на высоких холмах, вычурные индуистские храмы с красивыми статуями, огромные урбанистические мосты. Но основную архитектуру городов острова составляют несвязные между собой, высящиеся друг над другом строения без какого-либо общего стиля и эстетического содержания. Это то, что можно назвать ланкийскими трущобами. И если нам такой архитектурный диссонанс бросается в глаза, для местных это – обычный антураж.

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Улицы местных городов – это обилие 2-х, 3-этажных зданий, в которых этаж настраивается над этажом, все это не очень хорошо выглядит, и к тому же довольно небезопасно. Кажется, что эти «халабуды» рассыпятся как карточный домик, едва подует ветер.

Также меня поразили коровы, которые свободно гуляют не только по пляжам, но и по городским улицам. Они на острове священны, привязывать их, конечно же, нельзя. Поэтому животные гуляют сами по себе, как кошки. Также на улицах Шри-Ланки очень много бездомных собак. Зачастую они худые, больные и несчастные. Если защитой животных в этой стране и занимаются, то очень слабо.

Если отъехать чуть от береговой линии с 5-звездочными отелями, виллами, красивыми пляжами и джунглями, и попасть в любой из городов, где живут и работают ланкийцы, можно увидеть настоящую жизнь острова. На улицах довольно грязно, много мусора, который в жару источает не очень приятный запах.

В основном население острова – бедное. Это можно понять по уставшим лицам и виду людей. Конечно, есть и офисные работники в белых рубашках и на красивых машинах. Но в основном жители Шри-Ланки перемещаются в переполненных поездах или тук-туках и зарабатывают в среднем 10 тысяч рупий (3300 грн) в месяц.

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Практически все бедные жители острова занимаются попрошайничеством. Профессиональные нищие считаются вполне почетной работой на острове. При этом нужно быть внимательным и, если есть желание помочь, давать просящему деньги, когда уже собираетесь уходить из достопримечательности, кафе или магазина. Начнете раздавать мелочь при входе – можете задержаться надолго, так как поток страждущих не иссякает.

Что касается безопасности, полицейских за время пребывания на острове я видела всего единожды. Хотя после серии терактов в апреле 2019 года по всей Шри-Ланке меры безопасности серьезно усилились. Увеличилось количество полицейских и военных патрулей, организованы дополнительные рубежи контроля безопасности в аэропорту Коломбо (проверили это на себе, в аэропорту было 2 досмотра, во время второго пассажиров попросили снять обувь). Также усиленно патрулируются туристические районы и пляжи. Кстати, несколько раз видела над территорией, где мы проживали, дежурные вертолеты. В целом, чувствовали себя на острове в безопасности.

***

Именно благодаря таким контрастам – между богатой и разнообразной природой, бескрайним океаном, живописными местами для отдыха и неидеальной жизнью ланкийских городов, остров Цейлон меня покорил. Шри-Ланка – это маленькая Индия, и мне часто вспоминался роман «Шантарам». Здесь можно погрузиться в южноазиатскую культуру, познакомиться с удивительными местными жителями, которые встречают тебя, как лучшего друга, увидеть жизнь без прикрас и расширить свое понимание мира. Ведь для этого и нужны путешествия – познать новые места, стереть рамки и стереотипы, и вернуться из них уже другим человеком.

Вероника Кордон