Путешественница Чапати: как украинцы спасли в Индии щенка, который теперь собирает тысячи лайков в Instagram и Facebook

Кристина Масалова и Евгений Петрусь знакомы лет пятнадцать, семь из которых официально женаты. Два с половиной года назад, поздним вечером, на индийской улице супруги-путешественники нашли бездомного осунувшегося щенка нескольких недель от роду. «Он был крохотным, не больше ладони», – вспоминает Кристина.

Борьба за жизнь собаки, о которой позже расскажем подробнее, увенчалась успехом, и в Украину семейство вернулось втроем. После Азии было немало совместных путешествий по Европе. Худенький щенок вырос в крепкую озорную собаку по кличке Чапати индийской породы-парии. Вместе с Кристиной и Женей она колесит по миру, оказавшись идеальным путешественником. Физически чувствует себя нормально, передвигаясь на любом транспорте (Чапати ездила на поездах, электромопедах и проч.), ее не укачивает, легко приспосабливается к новым отелям и условиям.

Ребята уже слабо представляют себя и свои поездки без Чапати. Когда оставили ее с родителями, полетев на десять дней на Шри-Ланку, не находили себе места. «Я страдала, мол, что это за отдых, как можно без собаки… Тем более, у нашей собаки-путешественницы свои подписчики, которые ждут новых историй», – добавляет девушка.

Чапати на самом деле звезда Instagram – страницу «Traveling Chapati» читают десятки тысяч пользователей, признаются ей в любви. «Самое частое сообщение – Чапати, I love you», – с улыбкой отмечает Масалова.

«Более того, есть уже примеры, когда других собак называют в ее честь», – говорит Евгений Петрусь.

В Индии о спасении Чапати путешественниками из Киева писали немало. Хватает также счастливых историй, когда именно опыт Кристины и Жени мотивировал кого-то помочь уличной собаке. Только однажды в комментариях под очередной статьей их обвинили в «похищении щенка». «Видно, человек не понял что-то. А вообще хейтеров, которые бы говорили, что мучаем Чапати, нет», – говорит Кристина.

Чтобы подробнее узнать, как в жизни семейной пары появилась Чапати, и трудно ли путешествовать по миру с собакой, УНИАН встретился с их семейством.

…Чапати резвится и прыгает вокруг хозяев. Ее мокрый нос любопытного розоватого оттенка. Такое осветление называют «зимний нос», и обычно владельцы собак с ним сталкиваются в холодное время года. Видимо, индийской собаке все-таки не на сто процентов хватает солнца в Украине.

Супруги говорят о ее дружелюбности, отмечая определенную своенравность характера. Ведь Чапати - уличная собака во многих поколениях. «И, несмотря на наше воспитание, а мы ее с раннего детства приучали к собакам и к людям, у Чапушки специфический способ общения. Она доминантная собака, в основном, пригибается, ложится и крадется к другой собаке. Поэтому псы и люди иногда не понимают, чего ожидать. Она очень смышленая, но некоторые инстинкты не убрать», – рассказывает Женя.

По мнению Кристины, Женю Чапати уважает и слушается чуть больше. Но нельзя сказать, что кто-то из супругов с ней откровенно ближе, чем другой. «По крайней мере, когда он уезжает в командировки, чудесно проводим время с Чапати вдвоем, спим, обнявшись», – с улыбкой добавляет девушка.

Любовь к собакам у Кристины с раннего детства. Когда ей было четыре, родители завели добермана, которого девочка считала старшей сестрой. Если родители за что-то ругали дочь, собака рычала: «Я верила, что собака меня понимает, просто не может заговорить».

А вот Чапати ребята называют «плодом своей любви» и относятся как к своему ребенку. «Воспитываешь, кормишь, чувствуешь ответственность, ведь во многом ее жизнь зависит от тебя. Есть мы и есть наша собака, которую мы безгранично любим», – отмечает Кристина.

По словам Жени, для украинского общества подобное отношение к собакам еще выглядит экстравагантным, но, к примеру, в американской культуре нормально называть собак детьми: «Я знаю конкретную историю, когда у маленького мальчика спрашивают «как твой братик», имея в виду собаку».

Сбежать, чтобы обрести

Чапати не первая собака этой пары. До этого с ними восемь лет жил другой питомец и его смерть надломила обоих.

Долгое время их жизнь втроем была понятной и устаканенной - офис, работа, одно большое путешествие в год. Утрату важной части этой жизни супруги переживали очень сильно, хотя мало кто разделял их переживания и боль. «Столько раз я слышала: «Это же всего лишь собака». Даже, когда пытались сочувствовать, словами задевали до глубины души», – признается Кристина.

Евгений на тот момент работал в крупной компании, но, фактически, достиг своего карьерного максимума. Отсутствие возможностей для развития сыграло в пользу ухода оттуда, супруги решили все изменить и уехать из страны для перезагрузки. Кое-какие сбережения для отъезда были. Плюс, решили сдавать квартиру в аренду. «Мы сбегали от своего горя. Я перестала поддерживать связь с внешним миром: поменяла телефон, удалилась из социальных сетей», – подчеркивает Масалова.

В последние годы супруги постоянно ездили в отпуск в азиатские страны. Но вот конкретно в индийский город Кочи (родина Чапати) прилетели только из-за экономии – туда был самый дешевый билет из Киева. На третью ночь пребывания там для них все изменилось навсегда.

Возвращаясь в отель после ужина, в полутемном переулке Кристина и Женя услышали жалобный плач щенка. С замыленными глазами, худое животное еле стояло на кривеньких лапах, которые то и дело расползались в стороны от бессилья. Щенок был голодным, перегретым, обезвоженным и явно никому не нужным.

Вернувшись в людное место вместе с собакой, ребята попытались разузнать о ближайших клиниках для животных. Но быстро поняли, что вечером поиски тщетны. Единственный вариант спасти малыша – интуитивно действовать своими силами. Втихаря пронесли щенка в отель, обмыли, сбили температуру, и до утра собака провизжала от боли из-за тысяч блох. На тот момент ребята особо не думали о дальнейших планах, а просто пытались дать несчастному животному второй шанс. Хотя, откровенно говоря, не было уверенности, что щенок будет жить.

Ночь прошла без сна, а утром супруги отправились в первую в череде предстоящих ветеринарных клиник. Началась борьба с блохами, клещами, глистами. В Кочи супруги остались дольше только на одну ночь, решив ставить собаку на ноги, постепенно продвигаясь по своему маршруту.

«Я долго набиралась храбрости, но где-то на пятый день сказала Жене: «Тебе не кажется, что это – наша собака?»», – говорит Кристина.

«А мне это показалось нереальным. В полугодичном, как минимум, путешествии по Азии мы на пятый день говорим о том, что будем путешествовать с собакой? Я ведь четко понимал, что нужны справки, документы», – добавляет Женя.

Кристина предстоящие сложности тоже понимала. Но девушку не покидало ощущение, что все не просто так. Поэтому начала читать, искать информацию. «На самом деле, эта история смогла воплотиться в жизнь, благодаря сочетанию наших качеств. Моя эмоциональная уверенность и слепая, в какой-то момент наивная, вера, вместе с рассудительностью и умением Жени найти ответы на все вопросы», – признается она теперь.

«Хотя, кстати, не факт, что в нашей семье я самая эмоциональная. Возможно, все-таки Чапати», – смеется девушка.

Собака-путешественника

Вместе с Чапати супруги посетили уже 17 стран – Непал, Таиланд, Филиппины, Швецию и многие другие. С табличками «вход с собаками воспрещен» чаще всего встречались в Индии, Таиланде, Бангкоке. Там супругам много раз отказывали во входе даже в уличные кафе и рестораны. «В мусульманских странах собаки считаются «грязными животными», их там остерегаются. Мы в таких странах с Чапати не были, но с мусульманскими меньшинствами сталкивались, к примеру, в Мумбаи», – говорит Женя.

Доброжелательно к путешественникам с собаками, по их опыту, настроены в Германии и Италии. Именно с поездкой в Италию связан один из самых светлых моментов совместных путешествий Кристины, Жени и Чапати. «Мы втроем пошли в трекинг. Когда возвращались, была жутчайшая погода - сильный ветер, лил дождь. Шли мокрые и уставшие, но было так прекрасно втроем... У меня появились идеи по сюжету художественной книги о приключениях Чапати», – вспоминает Кристина.

Первый черновик своего произведения девушка публично обязалась подготовить к Новому году. Даже написала об этом пост у себя в Facebook. «Если не сделаю, набью некрасивую татуировку, что перфекционизм – это плохо. Дала обещание, надеюсь, поможет», – улыбается Масалова.

Книга основана на реальных событиях лишь частично. Главная героиня там действительно Чапати, но действия происходят в фантастическом мире, у собаки свои друзья и другие хозяева. Создание этой истории – лишь один из проектов о Чапати, которыми занимается Кристина. Также, есть ранее упомянутый Instagram и Facebook, ребята продвигают YouTube-канал и отдельно текстовый блог. Супруги на этом не зарабатывают, а главная идея – используя все возможные каналы коммуникации, доносить миру ценность уличных собак, в частности, индийских.

Опыт их путешествий по миру позволяет судить, что именно в Индии проблема уличных собак достигла колоссальных масштабов. Животные там просто бродят стаями. Даже собак чистокровных пород выбрасывают на улицы. Так, совсем недавно ребята сделали Чапати ДНК-тест и узнали, что ее прадедушкой и прабабушкой были доберман и боксер. «То есть, либо эти собаки просто жили на улице, либо совершенно не контролировались хозяевами», – говорит Женя.

«Плюс, наверное, люди там менее ответственные, ведь им самим сложно выживать», – добавляет Кристина.

Помимо объективных национальных проблем, ребята сетуют на безответственное отношение туристов к уличным индийским собакам. Есть немало примеров, когда отдыхающие берут с улицы собаку на пару недель, кормят, покупают ошейник, гуляют. А к концу отдыха снова выбрасывают. «Поэтому мы стремимся сделать наши проекты более значимыми – хотим своим примером показать, что брать собак с улицы – это правильно, никакого дискомфорта здесь нет. Чтобы уличные собаки, не только индийские, могли найти любящий дом», – отмечает Кристина.

Проекты – это ее основная деятельность. Женя помогает с фотографиями и работает в маркетинге. Формат его работы позволяет не сидеть в офисе, поэтому супруги могут ездить в длительные путешествия. Кроме того, они продолжают сдавать в аренду квартиру, а сами пока живут у родителей.

«За последние годы мы поняли, что Хрыстя живет этими проектами. Помощь собакам – одна из целей ее жизни, а значит, будем углублять нашу личную ответственность и влияние. Возможно, даже приют откроем», – размышляет Женя.

Кристина, в свою очередь, отмечает, что пара не переоценивает свои возможности: «Понимаем, что делаем маленькие шаги, но все же это шаги. Увлечешь сто людей, найдется кто-то еще более вдохновляющий. Эффект снежного кома».

Советы для путешествий с собаками

Супруги-путешественники советуют взвешивать все риски. Один вопрос, если едешь на год или несколько лет. Но ради пары недель в Азии, лучше найти для собаки передержку, чем продержать ее десять часов в багаже самолета. «Перелет – в любом случае риск. Особенно, когда не видишь собаку. Обращайтесь к родителям, друзьям, в интернете есть масса вариантов как отелей, так и отдельных людей», – говорит Кристина.

Во многие страны по туристической визе с собаками, в принципе, не заедешь (например, в Индию или Бали) или же существует обязательный карантин для собак, продолжительностью от нескольких недель до полугода, на который придется оставить собаку в ветеринарной службе.

В определенные страны не разрешают въезжать с конкретными породами собак, но это нужно изучать отдельно. Также порой требуется предварительное разрешение на въезд с собакой, которое можно ждать месяцами. У ребят так было с Мьянмой. «Главный источник информации – законодательные акты конкретной страны. Лучше искать информацию на государственных порталах, потому что просто найденная в интернете устаревает», – подчеркивает Евгений Петрусь.

По просьбе УНИАН супруги-путешественники озвучили чек-лист для поездки с собакой. Первое, что обязательно должно быть у вашего питомца – микрочип. Для въезда во многие страны он обязательный. Плюс, его нужно ставить до прививки. То есть, если теоретически планируете поехать с собакой, ставьте микрочип.

Когда собака получает прививки и микрочип, ей выдается специальный ветеринарный паспорт. В этот документ вносятся все данные о питомце, хозяевах, регистрируются прививки. Некоторые из них действуют три года, но такие принимают не все страны. Поэтому самый проверенный вариант – годовые прививки. «В ЕС требуют, чтобы у собаки были прогнаны глисты и клещи буквально за несколько дней до въезда. Даже если сделал это неделю назад, нужна свежая наклейка, что были прогнаны накануне», – рассказывает Кристина.

«В половине случаев требуется комплексная прививка DHPPI. Многие страны требуют результат теста на содержание в крови собаки антител к бешенству», – добавляет она.

Результатов таких анализов, зачастую, нужно ждать. Так что, путешествуя с собакой, нельзя просто забросить вещи в багажник машины и помчаться в Европу. Все нужно спланировать заблаговременно.

Общая рекомендация от Кристины и Жени – строго следовать правилам. А лучше – перестраховаться и выучить их самому. «Бывало, что ветеринары в Украине нам доказывали, что определенные справки или прививки не нужны, но это было не так. При этом, в итоге, ты отвечаешь за свое животное, а не этот ветеринар», – подчеркивает Женя.

Свою следующую поездку за рубеж на пару месяцев супруги планируют на осень, сейчас как раз обдумывают варианты. Вероятнее всего, это будет либо путешествие по Балканам на машине, либо Марокко, куда смогут добраться втроем на пароме через Испанию. Ни там, ни там Чапати пока еще не была.

Ирина Шевченко