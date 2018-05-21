Тель-Авив из первых уст: левантийская расслабленность и впечатляющая многогранность

УНИАН.Туризм продолжает серию бесед с украинцами, живущими какое-то время за границей. На этот раз мы выведывали туристические секреты одного из крупнейших городов Израиля - Тель-Авива.

Почему и когда вы выбрали это место, как долго там пробыли?

Мне всегда казалось, что привычных двух недель отпуска недостаточно, чтобы по-настоящему узнать страну. Если хочется глубже окунуться в культуру и, возможно, даже почувствовать себя ее частью, нужны не недели, а месяцы.

С этой мыслью я проходила несколько лет, пока нашла способ работать, не привязываясь к географии. Первым пунктом назначения стал Израиль – обожаю эту левантийскую расслабленность, умение местных «делать жизнь», наслаждаясь моментом, кухню, мелодику языка и марсианский пейзаж пустыни. И при этом здесь много привычного нам Запада. Сейчас я в Тель-Авиве полгода и думаю, что уже могу кое-что посоветовать тем, кто приехал впервые.

Где и когда здесь лучше всего отправляться за покупками? На какие "точки" стоит обратить внимание?

Первое, что нужно сделать, выйдя из аэропорта и поменяв доллары на шекели, - запретить себе переводить местные цены в гривни и ужасаться. Вот даже не начинайте, правда, это больно и напрасно.

Одно из самых колоритных мест для покупок в Тель-Авиве – рынок Кармель. Здесь огромный выбор экзотических и не очень фруктов, сыров и восточных сладостей, а торговаться – почти обязательно. Большинство продавцов здесь достаточно владеют русским и английским. Обратите внимание, что на ценниках часто пишут стоимость за полкилограмма или за небольшой контейнер. Ну, и конечно, выгоднее всего делать покупки перед шаббатом – на многие продукты будут скидки.

Интересные сувениры - серебряные украшения ручной работы, декор для дома, антикварные диковинки - можно найти на блошином рынке в старом Яффо и на ярмарке мастеров сразу у площади напротив рынка Кармель.

Где выгоднее всего питаться и что обязательно стоит попробовать?

Израильтяне шутят, что еда – это их национальный вид спорта. И правда, здесь настоящий рай для любителей ближневосточной кухни, особенно – фастфуда. В Тель-Авиве огромное количество небольших заведений, где готовят традиционный хумус, фалафель (котлетки из нута во фритюре), сабих (баклажаны с вареным яйцом, тхиной и овощами в пите) и шаверму. Порции такие, что часто есть смысл брать половину или одну на двоих. И не забудьте попробовать малаби – местный сливочный десерт из молока и розовой воды - он прекрасно освежает в жару.

Обязательный пункт программы – морепродукты в культовом «Старике и море» в порту Яффо. Возможно, вы никогда не ели так много.

Недорого и вкусно можно перекусить фалафелем за 6 шекелей на Кинг Джордж, 12. Или в кафешках и супермаркетах Cofix, где все по 5.

Планируя отпуск в Израиле, помните, что с заката пятницы до заката субботы почти все закрывается – не работает общественный транспорт, абсолютное большинство заведений и магазинов. При этом в Тель-Авиве круглосуточно и даже в шаббат можно купить еду в сетях AM:PM и SuperYuda.

Особенности транспорта в городе, на которые стоит обратить внимание?

Если собираетесь покататься по стране, есть смысл арендовать машину. Если основная цель – Тель-Авив и окрестности, можно сделать временный проездной – Рав Кав – и пополнять его. Пересадка в течение полутора часа будет бесплатной, а к сумме пополнения добавляются ощутимые бонусы. Одна поездка стоит 5,90 шекелей.

Для планирования маршрутов в Израиле лучше всего скачать приложение Moovit. Там же есть удобные графики автобусов. Кстати, несмотря на всеобщую расслабленность, общественный транспорт здесь ходит, как часы. А если вы стоите на остановке одни, водителю лучше махнуть, чтобы остановился – может проехать мимо.

Любители велосипедов могут арендовать один из городских байков. Зелененьких станций, где можно заплатить кредиткой, полно по всему городу и особенно - в районе набережной. Инфраструктура для любителей экологичного передвижения – просто песня.

Важно знать, в шаббат, примерно с 16:00 пятницы до 19:00 субботы, здесь не работает общественный транспорт, только частные желтенькие маршрутки. Правда, стоит проезд примерно в два раза дороже, а ходят они редко. То же самое с аэропортом - в это время добраться туда-обратно можно только на такси.

За полгода я прошла все стадии отношения к шабату – от отказа и негодования до принятия. Возможно, иметь выделенный день на общение с близкими и перезарядку в тишине – это скорее хорошо, чем плохо. А если надоест, открытый бар неподалеку всегда найдется, все же мы в Тель-Авиве.

Особенные места, которые вы б посоветовали посетить, в том числе не особо известные среди туристов?

Центр Тель-Авива, так называемый белый город – признан ЮНЕСКО культурным наследием как памятник архитектуры баухаус. Те самые сдержанные белые дома на железобетонном каркасе ищите в районе бульвара Ротшильд, ул. Кинг Джордж и Дизенгоф. Очень интересно обустроено общественное пространство возле театра Абима, это как раз рядом.

Также можно поехать посмотреть граффити в богемный и немного эксцентричный Флорентин, где модные бары соседствуют с трущобами и мастерскими современных художников. Оттуда удобно передвинуться в соседний – тоже богемный, но более фешенебельный соседний Неве-Цедек. Здесь приятно просто прогуляться, почувствовать атмосферу начала прошлого века, зайти в несколько галерей или выпить вина в кафе на открытом воздухе.

Лучшие виды на Тель-Авив открываются с обзорной площадки башни Азриэли и, конечно, с холма в Яффо. Закаты над морем под одновременный звон колоколов и пение муэдзина – бесценны. А когда солнце сядет, можно прогуляться по набережной, зайти в приглянувшийся ресторанчик на берегу или посидеть на пирсе яхтпричала.

В противоположном конце набережной, у аэропорта Сде Дов начинается пляж Тель Барух, который переходит в сравнительно дикий. Купаться можно не везде, зато приятно посидеть у воды и посмотреть на взлетающие и садящиеся прямо над головой самолеты.

А еще, если вы немного экстремал, можете съездить на Тахану Мерказит, пока этого монстра не снесли. Это главный транспортный узел страны и другая планета внутри Тель-Авива. И да, одна из самых больших автостанций в мире, через которую ежедневно проезжает 5000 автобусов.

Здесь, кроме обычных для автостанции помещений, есть мастерские, рестораны, театры, секс-шопы, синагоги, галереи, больница, аптеки и, говорят, даже церковь. Но я не нашла. Это место запутаннее лабиринта Фавна и даже Дизенгоф центра. Сходите, познавательно. Правда, лучше днем.

В Рамат-Гане есть отличный зоопарк-сафари. Стоит недорого, а счастья - море.

Какие особенности местного менталитета туристам стоит знать, чтобы избежать неловких ситуаций?

Большинство израильтян – очень прямые, дружелюбные и всегда готовые прийти на помощь люди. Вам будут по нескольку раз объяснять, как добраться до нужной точки, а потом, скорее всего, предложат провести. Почти все, от мала до велика, вполне прилично говорят на английском – здесь кино смотрят без дубляжа с субтитрами. А еще они умеют наслаждаться жизнью. По утрам в кафешках полно неспешных клиентов с кофе и газетой. Многим из них навскидку больше 60 лет.

В то же время новичков в стране возмущает и ранит граничащая с грубостью прямота местных жителей. Здесь принято говорить все в лоб. Сразу и с восточной эмоциональностью. То есть часто не говорить, а кричать. Решение проблемы – кричать в ответ.

Еще в какой-то момент у вас скорее всего возникнет ощущение, что израильский сервис – ужасен. Это не совсем так, просто правила отличаются. Вашу электронную заявку могут проигнорировать, но все решится, если перезвонить и поговорить по-человечески. Иногда нужно позвонить и поскандалить, возможно, несколько раз - здесь это работает. Главное - больше человечного подхода, объясняйте ситуацию, почему вам это срочно нужно, и апеллируйте, что это вообще вопрос жизни и смерти.

Елена Варрава