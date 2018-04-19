Анкара из первых уст: османские домики, знаменитые рынки и ни слова о политике

35-летняя Надежда Клименко живет в столице Турции Анкаре относительно недавно – почти полтора года. Этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы неплохо освоиться в городе и разузнать некоторые секреты, которые будут очень полезны для путешественников, планирующих приехать в этот город.

Почему вы выбрали Анкару?

Турция всегда казалась страной с оживленной жизнью, а переехав в Анкару я в этом убедилась. Тут прекрасное сочетание ритма большого города и турецкой неспешности. Даже если у вас плохое настроение - обязательно найдется кто-то, кто постарается его поднять . И оглянувшись вокруг на бурлящий поток жизни, на людей, что-то оживленно обсуждающих за столиком в кафе, станет понятно – этот город не хочет, чтобы кто-то грустил.

Где и когда здесь лучше всего отправлять за покупками? На какие рынки/ярмарки стоит обратить внимание?

Торговля в Турции идет бойко круглый год. Иногда создается впечатление, что торгуют здесь все, везде и всем, чем только можно представить. Захотелось сушеных помидоров – пожалуйста, тогда вам в лавку пряностей, а магазинчик с золотом или текстилем будет тут же по соседству.

В торговых центрах все, как и везде – фиксированная цена и сезонные скидки. На вещевых же рынках скидки выторговать вы можете себе сами. Особое внимание там нужно уделять качеству товара.

Продуктовые рынки, которые скорее напоминают ярмарки, в разных частях города и в центре тоже устраиваются регулярно. На такие рынки съезжаются продавцы со многих регионов Турции, привозя свой особенный товар. На них запросто можно найти все – от лукума, халвы, оливок и пряностей до натуральных мыла и масел. Блуждая между рядами продавцов, громко рекламирующих свой товар, можно отведать сок из черной шелковицы или полакомиться натуральными мягкими сырами и еще множеством всяких вкусностей. Оживленный турецкий рынок - это как достопримечательность, которую обязательно нужно посетить.

Где выгоднее всего питаться и что обязательно стоит попробовать?

Турецкая кухня богата блюдами, которых, например, в Украине нет. Практически в любом кафе можно отведать гезлеме, кьофте (похоже на украинские котлеты) или пиде. Также стоит попробовать рыбу в хлебе, но найти ее можно только в рыбных кафе.

Совсем бюджетно в Анкаре можно поесть в столовых, где за 12 лир (1 лира – чуть больше 6 гривень) можно выбрать четыре блюда, а хлеб и воду взять бесплатно. Ужин в обычном кафе обойдется примерно в 25-30 лир, а в ресторане – от 40 лир, без спиртного. Стоит учитывать, что в Анкаре не во всех кафе и ресторанах продают алкогольные напитки. Хотя в центре города найти заведения, где можно выпить, не составит труда, но в отдаленных жилых районах с этим будет сложнее.

Особенности транспорта в городе/стране, на которые стоит обратить внимание?

В Анкаре нет троллейбусов и трамваев. Зато есть долмуши (вроде наших маршруток) и автобусы, которые следуют из центра в любую точку города, в отличие от метро, которое здесь не очень развито и представляет собой микс из классического метрополитена и городской электрички. В долмуше проезд оплачивается при входе, а на автобус нужен проездной. В центре его можно купить почти в любом ларьке и затем пополнять на необходимое количество поездок. Если вы решите посмотреть на анкарское метро, то проездной документ можно купить в кассе и активировать в считывающих устройствах турникетов. Сохранять билет нужно до конца поездки. Кстати, чтобы не попасть в столпотворение, следует избегать утренних и вечерних часов-пик в общественном транспорте.

Такси в Анкаре, как и во всей стране, только желтого цвета. Посадка стоит 4 лиры, а дальше по счетчику, который встроен в зеркало заднего вида. В такси без или со сломанным счетчиком лучше не садиться, потому что водитель, скорее всего, назовет цену, которая ему вздумается.

Особенные места, которые вы б посоветовали посетить, в том числе не широко разрекламированные среди туристов?

Анкара сравнительно небогатый на достопримечательности город. Этот недостаток столица восполняет за счет музеев. Их в Анкаре множество, и все по-своему интересны – все зависит от предпочтений. Попав в столицу Турции, стоит посетить ее визитную карточку - мавзолей основателя Турецкой республики Мустафы Ататюрка. Он находится на возвышении, поэтому если вы не особый любитель такого рода памятных мест, то сможете полюбоваться панорамами города и оценить его масштабы, а также сделать красивые фото. Особое внимание посетителей мавзолея привлекает смена караула, понаблюдать за которой действительно будет интересно.

Любители древностей могут смело отправляться к самой старой в Анкаре мечети Хаджи байрам, рядом с которой сохранился фасад древнеримского храма с вырезанным на нем завещанием императора Августина. Возле мечети можно насладиться чаем или турецким кофе с видом на отреставрированные домики в османском стиле, расположенные рядом. При мечети есть небольшой рынок, состоящий в основном из религиозных товаров и изделий ручной работы.

Также стоит потратить усилия и подняться по улице с сувенирными лавками на смотровую площадку Анкарской крепости, откуда открывается впечатляющий панорамный вид города. В то же время, чтобы избежать краж, на протяжении всего похода в крепость ценные вещи лучше держать при себе под пристальным вниманием.

Кроме того, есть в Анкаре небольшое местечко, которое запросто может окунуть вас во времена Османской империи. Оно называется Хамамоню – на небольшом «пятачке» с узкими улочками красивые османские домики, в которых разместились разнообразные кафе. В них можно найти и попробовать чуть ли не все изыски турецкой кухни. Это место популярно не только у туристов, но и у местных.

Какие особенности местного менталитета туристам стоит знать, чтобы избежать неловких ситуаций?

Турки очень общительный и веселый народ. Они без проблем подскажут, как лучше добраться до нужного места, а продавцы в магазинах любезно помогут выбрать нужную вещь. К туристам в основном проявляется то самое восточное гостеприимство – лишь бы гостю понравилось и он приехал сюда снова. Они прекрасно знают: туристы – это деньги.

С другой стороны, в Турции, как и в Украине, всегда найдутся желающие надурить туриста. Потому если вы зашли в какую-нибудь лавку, а в ней не оказалось ценников на товарах, то лучше ничего не покупать потому что цена для своих и для туристов будет заметно отличаться. Следует учитывать, что есть турки, которые любят таким образом заработать на туристах.

В то же время, чтобы не попасть в неприятные ситуации, лучше избегать разговоров с местным населением на политические темы и о войне. Также лучше не фотографировать женщин в платках или вовсе закрытых.

Беседовала Марина Григоренко