На Тернопольщине правоохранители обустроят 18 блокпостов

В Тернопольской области правоохранители обустроят 18 блокпостов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, докладывая на сессии областного совета о готовности Тернопольщины к усиленному режиму несения службы, сообщил и.о. начальника УМВД в Тернопольской области Александр Богомол.

По его данным, в настоящее время закончено обустройство только одного блокпоста - в Залещиках.

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«Этот блокпост будет действовать постоянно», - отметил Богомол.

По его данным, все блокпосты будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Стоимость обустройства одного блокпоста, заметил Богомол, составляет 60 тыс. грн, из них 25 тыс. грн составляет установка видеокамер.

Как сообщал УНИАН, 23 января премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины усилить патрулирование улиц и обеспечить безопасность граждан.