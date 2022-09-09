Самый дорогой новый iPhone в Бразили и Турции – там за аппарат переплата достигает 100%.

Традиционно, после презентации новеньких айфонов, пользователи задались вопросом, где выгоднее всего купить топовую модель линейки iPhone 14 с приставкой Pro Max.

Так, по данным источника, регионы с самыми дешевыми iPhone одинаковы для всех моделей: это США без налога на технику и Япония – 1099 и 1146 долларов соответственно.

Немного менее выгодно покупать новые смартфоны Apple в Китае, Южной Корее, Таиланде и безналоговых штатах Канады – все в диапазоне $1200-1300. У ритейлеров в Польше и Чехии стоимость смартфона поднимается до $1500. При покупке в Швеции и Дании его розничная цена вырастет до $1547, в Венгрии – до $1600.

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Учитывая ценообразования техники Apple в Украине, с максимальной долей вероятности цены у нас окажутся близки к этой отметке.

Самый дорогой новый iPhone в Бразили и Турции – там за аппарат переплата достигает 100%. Справедливости ради, стоит отметить, что расчеты проводились в долларах, а при прямом обмене на местную валюту ситуация не столь удручающая.

Напомним, презентация iPhone 14 состоялась вечером 7 сентября. Apple снова разделила модели iPhone на "обычный" и Pro-версию, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

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