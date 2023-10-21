Елена Зеленская подчеркнула, что несмотря на все действия в поддержку Украины, ее территория до сих пор некорректно отображается сервисом, а гугл-поиск требует дерусификации.

Украина просит Google дерусифицировать поиск и изменить настройки YouTube, чтобы не выдавало русский контент. Елена Зеленская в Киеве встретилась с представителями компании Google, как сообщает пресс-служба Офиса президента.

Она подчеркнула, что несмотря на все действия в поддержку Украины, ее территория до сих пор некорректно отображается сервисом, а гугл-поиск требует дерусификации. Последнее касается и типичных рекомендаций на YouTube, которые сейчас также являются преимущественно российскими. Жена президента предложила:

Отображать для всех пользователей Google Maps Крым как территорию Украины. Сейчас Крым для пользователей из РФ показан как часть России, для европейцев – как спорная территория. Дерусифицировать поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube. Отсоединить Украину от географической принадлежности к СНГ. Изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт.

Борьба с русскоязычным контентом в Украине

В Херсоне без проблем можно поймать сигнал череды российских пропагандистских каналов и наблюдать такое явление, как обращение лидера РФ Владимира Путина. Россия использует украинские частоты для распространения своей пропаганды. Для этого враг применяет цифровые телепередатчики Т2.

Видео дня

Херсонцы говорят, что вместо украинского контента они вынуждены наблюдать новости и события из России. В частности, работает известный в РФ канал "Россия. Культура".

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