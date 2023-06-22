Аналитики компании Barclays со ссылкой на источники рассказали, что компания Apple была вынуждена отложить выход iPhone SE четвертого поколения. Дешевый айфон не выйдет ни в этом, ни в следующем году.
Причина – затянувшаяся разработка собственного 5G-модема. Именно на этой модели компания планирует протестировать фирменные чипы 5G, прежде чем применять его к своим флагманским моделям.
Пару месяцев назад о том же рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо. По его информации, продолжению бюджетных АЙфонов все же быть, но придется запастись терпением – условный iPhone SE 4 выйдет не раньше 2025 года.
Ранее говорилось, что iPhone SE 4, помимо собственного 5G-модема, получит 6.1-дюймовый OLED-экран и дизайн, аналогичный iPhone 13/14. До текущего момента линейка iPhone SE оснащалась 4.7-дюймовыми LCD-экранами и модемами от Qualcomm.
Ожидается, что новый iPhone SE будет стоить не дороже $500, и станет одним из самых дешевых смартфонов в актуальной линейке Apple.
Стоит ли покупать iPhone SE в 2023 году
Актуальная модель iPhone SE была выпущена в марте прошлого года, так что на данный момент она весьма свежая. Предыдущее поколение вышло в 2020 году, то есть поколение было актуальным два года. В случае же iPhone SE 3, видимо, актуальным он будет минимум три года.
Напомним, iPhone SE 3 получил 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею. Однако спрос на бюджетный смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор.
Отметим, что iPhone SE 2022 также получит обновление до iOS 17.