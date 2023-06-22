Анонса девайса стоит ждать не ранее 2025 года, а в плане дизайна он будет похож на iPhone 14.

Аналитики компании Barclays со ссылкой на источники рассказали, что компания Apple была вынуждена отложить выход iPhone SE четвертого поколения. Дешевый айфон не выйдет ни в этом, ни в следующем году.

Причина – затянувшаяся разработка собственного 5G-модема. Именно на этой модели компания планирует протестировать фирменные чипы 5G, прежде чем применять его к своим флагманским моделям.

Пару месяцев назад о том же рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо. По его информации, продолжению бюджетных АЙфонов все же быть, но придется запастись терпением – условный iPhone SE 4 выйдет не раньше 2025 года.

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Ранее говорилось, что iPhone SE 4, помимо собственного 5G-модема, получит 6.1-дюймовый OLED-экран и дизайн, аналогичный iPhone 13/14. До текущего момента линейка iPhone SE оснащалась 4.7-дюймовыми LCD-экранами и модемами от Qualcomm.

Ожидается, что новый iPhone SE будет стоить не дороже $500, и станет одним из самых дешевых смартфонов в актуальной линейке Apple.

Стоит ли покупать iPhone SE в 2023 году

Актуальная модель iPhone SE была выпущена в марте прошлого года, так что на данный момент она весьма свежая. Предыдущее поколение вышло в 2020 году, то есть поколение было актуальным два года. В случае же iPhone SE 3, видимо, актуальным он будет минимум три года.

Напомним, iPhone SE 3 получил 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею. Однако спрос на бюджетный смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор.

Отметим, что iPhone SE 2022 также получит обновление до iOS 17.

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