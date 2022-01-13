Теперь их дизайн соответствует Windows 11.

ОС Windows 11 продолжает преображаться. Теперь у окон для регулировки громкости и яркости свежий дизайн с поддержкой светлой и тёмной тем оформления – впервые за 10 лет.

Это эпохальное новшество реализовано в свежей сборке Windows 11 под номером 22533 для участников программы Insider.

Текущий вариант, выполненный в стиле Metro UI, появился еще в "восьмерке" в 2012 году и с тех пор не обновлялся. Теперь окна соответствуют дизайну Windows 11. Подложка следует за темой оформления интерфейса, сменилось и расположение – из верхнего левого угла индикаторы переехали в нижнюю часть экрана.

Из других нововведений сборки 22533 – возможность удалить стандартное приложение "Часы" из системы и новый интерфейс голосовых звонков через приложение "Ваш телефон".

Читайте такжеПереезд на Windows 11: фишки и утилиты для более комфортной работыКогда обновленные индикаторы станут доступны для всех пользователей Windows 11, пока неизвестно. По информации инсайдеров, это случится уже этим летом.

Ранее сообщалось, что одно из обновлений Windows 11 принесло более гибкую настройку "Пуск" и ряд других улучшений. А еще вернули часы и дату на дополнительные мониторы.

Вас также могут заинтересовать новости: