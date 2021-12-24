Операционка будет выпущена для широкой публики в начале осени.

Энтузиасты портала XDA-Developers получил доступ к невыпущенной версии Android 13 под кодовым названием "Тирамису". В ранней сборке обнаружились как минимум четыре интересных нововведения по сравнению с актуальной версией фирменной мобильной ОС.

Судя по изображениям, одной из фишек новой операционки станет возможность настройки языка интерфейса каждого приложения на уровне системы. Другими словами, интерфейс смартфона сможет работать на одном языке, а избранные приложения – на том, который выберет сам пользователь.

Появится и функция "экономии ресурсов". Согласно источнику, Android будет присваивать "кредиты" приложениям в зависимости от того, насколько разряжена батарея. Приложения смогут использовать "кредиты" для "оплаты" за возможность выполнять задачи.

Кроме того, в Android переработают систему "пушей". Теперь приложения должны будут запросить у пользователя разрешение на отправку уведомлений, что, в свою очередь, избавит пользователей от постоянных нотификаций.

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К слову, интерфейс "тринадцатки" практически неотличим от Android 12. Однако это не удивительно, учитывая что перед нами одна из первых сборок ОС. Вероятно, на момент релиза Android 13 Тирамису будет выглядеть несколько иначе.

Если история повторится, Android 13 будет официально представлен в начале следующего года, а весной будет доступна бета-версия для тестеров и выпущена для широкой публики в начале осени.

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