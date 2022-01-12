Настоящей радостью для автолюбителей стала презентация машины, которая самостоятельно может менять цвет.

В Лас-Вегасе отгремела технологическая выставка, собравшая самых талантливых изобретателей со всего мира.

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале 2+2.

На выставке представили современные гаджеты и роботов, которые помогают людям в повседневной жизни, выполняя всю домашнюю работу.

"Настоящей радостью для автолюбителей стала презентация машины, которая самостоятельно может менять цвет от белого до черного. Водитель даже может выбирать цвет отдельных частей авто, или же изменять их динамически",. – говорится в сюжете.

Читайте такжеLG готовит к выпуску самый большой OLED-телевизор в мире (фото)Также отмечается, что изобретатели презентовали щетку, с помощью которой можно почистить зубы всего за десять секунд, портативный принтер, который поможет набить дома любое тату, а также сверхкомпактный летательный электрический транспорт.

Ранее сообщалось, что LG готовит необычный ноутбук с тремя дисплеями.

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