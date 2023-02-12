Не взяли ноутбук, а нужно показать презентацию? Сняли яркое видео на отдыхе и желаете показать его друзьям или родственникам на большом экране? Если в помещении есть телевизор, на все про все уйдет 5 минут от силы.
В этой заметке мы собрали доступную инструкцию, как подключить телефон к телевизору просто и быстро. USB, HDMI, Wi-Fi – выбирайте, что больше нравится, и просматривайте контент на большом экране.
Подключение телефона к телевизору через кабель
Этот способ подходит даже для некоторых старых моделей без Smart TV. Главное, чтобы они обладали специальными портами на корпусе.
Виды кабелей, который подходят для такого подключения:
- HDMI
- USB
- MHL
В случае с кабелем HDMI нужно использовать USB-переходник, часто его еще называют адаптером для телевизора. Если у вас айфон, потребуется мультипереходник с разъемом HDMI и Lightning.
- Вставьте кабель в телевизор и в телефон. С помощью адаптера соедините кабель и смартфон.
- После подключения выберите в настройках телевизора "Подключение через HDMI". На экране смартфона появится сообщение е о подключении экрана – нажмите "Разрешить".
- Если вы все сделали правильно, рабочий экран смартфона должен вывестись на телевизоре, после чего вы сможете свободно управлять ей через свой девайс.
В случае, если нужно подключить телефон через USB-кабель, то здесь все еще проще, поскольку такой порт есть даже у старых телевизоров. С его помощью можно использовать мобильное устройство как флеш-накопитель, выводя на большой экран фото, видео и даже музыку. Учтите, что в случаях с разъемом Lightning может пригодиться дополнительный переходник.
Еще один важный момент – перед покупкой кабеля для телевизора убедитесь, может ли ваш телефон передавать данные и воспроизводить видео через USB, поскольку далеко не у всех есть такая опция.
Подключение по USB аналогично HDMI, только в настройках телевизора нужно выбрать USB в качестве источника сигнала. После подключения на экране отобразится структура папок или список файлов, которые просканировал и распознал телевизор.
Передача данных через Mobile High-Definition Link (MHL) возможна только при наличии специального модуля в телефоне. Чаще всего он встречается в моделях Samsung и Sony Xperia. Чтобы узнать наверняка, установите приложение MHL Checker и проверьте свой смартфон.
Подключение устройств происходит через специальный переходник. Соедините один конец кабеля с телевизором, а другой – с адаптером. Адаптер подключите к смартфону, на экране телевизора должно вывестись изображение.
Как подключить телефон к телевизору без проводов
В этом случае вы можете использовать DLNA, Wi-Fi или Bluetooth.
DLNA – локальная сеть, которую используют для обмена данными. Для подключения нужны роутер и телефон на Андроиде. Чтобы использовать Айфон, нужно скачивать дополнительные приложения с поддержкой технологии, например iMediaShare.
- Чтобы подключить телефон к телевизору через DLNA, посмотрите в настройках, поддерживается ли этот формат в вашем телевизоре.
- Затем подключите оба гаджета к Wi-Fi и активируйте в настройках телевизора функцию DNLA.
- Далее в телефоне откройте нужный медиафайл и найдите в меню "Выбрать проигрыватель".
- Все, что осталось – кликнуть по названию своего ТВ в списке.
Если у вас Smart TV, то они поддерживают функцию прямой передачи данных через Wi-Fi. Для этого достаточно найти соответствующую функцию в настройках телевизора, далее нажать "Прямое подключение" и выбрать из списка доступных устройств ваше.
На вопрос, как подключить телефон к телевизору через блютуз, ответ будет таким же, как и через Wi-Fi. Если у вашего телевизора нет "родного" Bluetooth, помогут специальные ресиверы.
Какой способ подключения выбрать
Здесь все индивидуально и зависит от вашего удобства и технических характеристик устройств. Как правило, смартфоны на Android являются более универсальными, они могут подключаться фактически к любому телевизору.
IPhone, в свою очередь, требуют скачивания дополнительных программ или поиска специальных адаптеров. Однако и смартфонов Apple все же есть одно преимущество – AirPlay, которая обеспечивает передачу контента на Apple TV по воздуху.