Подключить смартфон к телевизору довольно просто. Делается это несколькими способами: USB, HDMI или Wi-Fi – выбирайте, что больше нравится.

Не взяли ноутбук, а нужно показать презентацию? Сняли яркое видео на отдыхе и желаете показать его друзьям или родственникам на большом экране? Если в помещении есть телевизор, на все про все уйдет 5 минут от силы.

В этой заметке мы собрали доступную инструкцию, как подключить телефон к телевизору просто и быстро. USB, HDMI, Wi-Fi – выбирайте, что больше нравится, и просматривайте контент на большом экране.

Подключение телефона к телевизору через кабель

Этот способ подходит даже для некоторых старых моделей без Smart TV. Главное, чтобы они обладали специальными портами на корпусе.

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Виды кабелей, который подходят для такого подключения:

HDMI

USB

MHL

В случае с кабелем HDMI нужно использовать USB-переходник, часто его еще называют адаптером для телевизора. Если у вас айфон, потребуется мультипереходник с разъемом HDMI и Lightning.

Вставьте кабель в телевизор и в телефон. С помощью адаптера соедините кабель и смартфон. После подключения выберите в настройках телевизора "Подключение через HDMI". На экране смартфона появится сообщение е о подключении экрана – нажмите "Разрешить". Если вы все сделали правильно, рабочий экран смартфона должен вывестись на телевизоре, после чего вы сможете свободно управлять ей через свой девайс.

В случае, если нужно подключить телефон через USB-кабель, то здесь все еще проще, поскольку такой порт есть даже у старых телевизоров. С его помощью можно использовать мобильное устройство как флеш-накопитель, выводя на большой экран фото, видео и даже музыку. Учтите, что в случаях с разъемом Lightning может пригодиться дополнительный переходник.

Еще один важный момент – перед покупкой кабеля для телевизора убедитесь, может ли ваш телефон передавать данные и воспроизводить видео через USB, поскольку далеко не у всех есть такая опция.

Подключение по USB аналогично HDMI, только в настройках телевизора нужно выбрать USB в качестве источника сигнала. После подключения на экране отобразится структура папок или список файлов, которые просканировал и распознал телевизор.

Передача данных через Mobile High-Definition Link (MHL) возможна только при наличии специального модуля в телефоне. Чаще всего он встречается в моделях Samsung и Sony Xperia. Чтобы узнать наверняка, установите приложение MHL Checker и проверьте свой смартфон.

Подключение устройств происходит через специальный переходник. Соедините один конец кабеля с телевизором, а другой – с адаптером. Адаптер подключите к смартфону, на экране телевизора должно вывестись изображение.

Как подключить телефон к телевизору без проводов

В этом случае вы можете использовать DLNA, Wi-Fi или Bluetooth.

DLNA – локальная сеть, которую используют для обмена данными. Для подключения нужны роутер и телефон на Андроиде. Чтобы использовать Айфон, нужно скачивать дополнительные приложения с поддержкой технологии, например iMediaShare.

Чтобы подключить телефон к телевизору через DLNA, посмотрите в настройках, поддерживается ли этот формат в вашем телевизоре. Затем подключите оба гаджета к Wi-Fi и активируйте в настройках телевизора функцию DNLA. Далее в телефоне откройте нужный медиафайл и найдите в меню "Выбрать проигрыватель". Все, что осталось – кликнуть по названию своего ТВ в списке.

Если у вас Smart TV, то они поддерживают функцию прямой передачи данных через Wi-Fi. Для этого достаточно найти соответствующую функцию в настройках телевизора, далее нажать "Прямое подключение" и выбрать из списка доступных устройств ваше.

На вопрос, как подключить телефон к телевизору через блютуз, ответ будет таким же, как и через Wi-Fi. Если у вашего телевизора нет "родного" Bluetooth, помогут специальные ресиверы.

Какой способ подключения выбрать

Здесь все индивидуально и зависит от вашего удобства и технических характеристик устройств. Как правило, смартфоны на Android являются более универсальными, они могут подключаться фактически к любому телевизору.

IPhone, в свою очередь, требуют скачивания дополнительных программ или поиска специальных адаптеров. Однако и смартфонов Apple все же есть одно преимущество – AirPlay, которая обеспечивает передачу контента на Apple TV по воздуху.

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