Цифровую платформу запустили Минреинтеграции совместно с Минцифрой.

Создана онлайн-платформа, которая будет отображать в режиме реального времени зоны активных боевых действий, временно оккупированные и окруженные россиянами территории Украины.

Об этом сообщается в Telegram Минреинтеграции Украины.

Как отмечается, цифровую платформу запустили Минреинтеграции совместно с Минцифрой.

Данная платформа отображает актуальную информацию относительно статуса общин. Ее можно найти на сайте "єДопомога" по ссылке - https://groshi.edopomoga.gov.ua в разделе "Услуга доступна украинцам, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия".

Согласно сообщению, информацию о статусе предоставляют соответствующие областные, Киевская городская военная администрация. На ее основе формируется перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании). Перечень утверждается Минреинтеграции по согласованию Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира. А позже появятся другие проекты и программы.

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