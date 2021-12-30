Цена пока неизвестна, однако производитель обещает выпустить бюджетное устройство.

Сегодня использованием фитнес-браслетов и смарт-часов никого не удивишь: эти устройства уже стали частью нашего быта. Меж тем некоторые производители трудятся над более компактными носимыми гаджетами для мониторинга состояния здоровья.

Как передает PhoneArena, медицинская компания Movan на грядущей выставке CES 2022 собирается представить фирменное смарт-кольцо. Оно поможет предупредить хронические заболевания.

Устройство с незамысловатым названием Movano Ring призвано помочь пользователям лучше ориентироваться в своем здоровье, включая частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма (ВСР), качество сна, дыхание, температуру, уровень кислорода в крови, шаги и сожженные калории.

В свою очередь фирменное приложение покажет пользователю, как его образ жизни влияет на режим сна или ВСР. Многие носимые устройства предоставляют пользователям аналогичные данные, однако у Movano они более просты для восприятия, отмечают в PhoneArena.

Судя по первым изображениям, смарт-кольцо будет впечатляюще тонким и гармонично впишется даже на миниатюрных руках, не причиняя дискомфорта.

Устройство выйдет не ранее второй половины 2022 года, но даже тогда это будет бета-версия. Цена пока неизвестна, но в компании отметили, что стремятся сделать устройство "одним из самых доступных" на рынке.

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