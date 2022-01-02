Изначально запуск сетей 5G был намечен на 5 декабря, но его перенесли на 5 января.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) Стив Диксон обратились к компаниям AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированное на 5 января развертывание сетей высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G) из-за возможных рисков для авиации.

Об этом со ссылкой на информагентства сообщает Deutsche Welle.

В письме, направленном руководству двух из крупнейших телекоммуникационных операторов США и датированном 31 декабря, Буттеджадж и Диксон попросили об отсрочке развертывания сетей "на дополнительный короткий период, не более двух недель".

Изначально запуск сетей 5G был намечен на 5 декабря, но AT&T и Verizon согласились перенести его на 5 января после того, как авиастроительные гиганты Airbus и Boeing выразили беспокойство по поводу возможных помех для самолетов. Сети 5G в Соединенных Штатах работают на частоте, близкой к той, что используют авиационные приборы, напоминает агентство dpa.

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В феврале 2021 года AT&T и Verizon получили разрешение на использование частот C-диапазона (3,4-3,8 ГГц) для услуг 5G, заплатив за это десятки миллиардов долларов. Компании сдвинули сроки развертывания сетей с новым диапазоном частот, чтобы дать FAA время изучить возможное влияние 5G на чувствительную электронику самолетов, в том числе на работу радиовысотомеров.

Если запуск сетей 5G действительно вызывает технические проблемы, то это может оказать серьезное воздействие на воздушные перевозки, объяснили Буттеджадж и Диксон необходимость еще одной отсрочки.

Как сообщал УНИАН, в Нидерландах продавали радиоактивные бусы и аксессуары, которые, как утверждалось, якобы должны "защищать" людей от вреда сетей 5G.