Эксперты предполагают, что скомпрометированы только отдельные адреса судов, но не исключают, что проблема может касаться всего почтового сервера / фото ua.depositphotos.com
В Украине продолжается масштабная хакерская атака. С официальных адресов судов осуществляется рассылка вируса под видом судебных запросов.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В Центре предполагают, что скомпрометированы только отдельные адреса судов, но не исключают, что проблема может касаться всего почтового сервера.
"К сожалению, свежие изменения в кодексы, проголосованные Верховной Радой, только усиливают роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе — поэтому подобный вектор атак будет развиваться и дальше", — отметили в Центре.
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Масштабная хакерская атака в Украине:
- В ночь на 14 января 2022 года была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов. Всего было атаковано более 70 государственных ресурсов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.
- Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.
- В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предлагает создать должности офицеров по киберзащите во всех органах госвласти и на всех объектах критической инфраструктуры после недавней кибератаки на правительственные сайты.
- 26 января 2022 года появилась информация о кибератаке на официальный сайт МИД Украины.