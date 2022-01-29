С официальных адресов судов осуществляется рассылка вируса под видом судебных запросов.

В Украине продолжается масштабная хакерская атака. С официальных адресов судов осуществляется рассылка вируса под видом судебных запросов.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре предполагают, что скомпрометированы только отдельные адреса судов, но не исключают, что проблема может касаться всего почтового сервера.

"К сожалению, свежие изменения в кодексы, проголосованные Верховной Радой, только усиливают роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе — поэтому подобный вектор атак будет развиваться и дальше", — отметили в Центре.

Масштабная хакерская атака в Украине: