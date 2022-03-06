Оккупанты пытаются разрушать телевизионные башни в Украине.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, что делать в случае исчезновения вещания национальных телеканалов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что оккупанты пытаются разрушать телевизионные башни.

В случае исчезновения доступа к эфирным каналам в СНБО рекомендуют переключиться на местные и региональные телеканалы в областях, где транслируют единый марафон "Мы сильны вместе".

"Слушайте украинское радиовещание в интернет-радио radioplayer.ua (без тарификации мобильных операторов и без загрузки приложения)... На платформе Sweet.TV открыт доступ к шести национальным телеканалам: "1+1", "Новый канал", ICTV, СТБ, "Украина", "Украина 24". Медиасервис Megogo открыл свободный доступ к каналам: "UA: Перший", "1+1", I"CTV", "Униан ТВ", "Украина 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Интер", BBC, World News", - говорится в сообщении.

В то же время напоминается, что большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на Youtube, каналы также раскодированы на спутнике, а доступ к вещанию бесплатный.

Кроме того, в бомбоубежищах провайдер "Ланет" организует закрытые точки доступа к интернету.

Как сообщал УНИАН, 1 марта российские войска пытались ракетой сбить телебашню в Киеве.

А в Министерстве внутренних дел Украины предупреждают Херсон и область, что враг захватил телебашню и может распространять дезинформацию.

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