Перезагрузка уже началась. Как спорт возвращается из карантина

Футбол стоит на пороге новой реальности

Чемпионат Европы с участием сборной Украины в этом году мы уже точно не увидим - турнир перенесли, поэтому и думать о нем пока никто не собирается. Другое дело - национальные чемпионаты. Если говорить откровенно, то ФИФА и УЕФА так настойчиво продвигают идею доигровки турниров лишь по причине огромных финансовых потерь. В случае отмены всего не будет денег от телетрансляций, а рекламные контракты станут неактуальными.

Во Франции решили не рисковать здоровьем игроков и других участников процесса, поэтому сезон был завершен досрочно, как и в Нидерландах. В Бельгии аналогичный шаг уже практически сделан - осталось дождаться официального объявления. В стране до сентября запретили спортивные мероприятия, поэтому ждать возобновления турнира вряд ли стоит.

Нынешнее время вообще отличается тем, что ежедневно планы каждого турнира могут меняться кардинально, а количество слухов в прессе вообще бьет все рекорды. Остается наблюдать за общими настроениями и отталкиваться только от официальных заявлений.

Знаковым событием в европейском футболе стало решение возобновить матчи при пустых трибунах в Германии. Бундеслига спустя 61 день простоя вновь порадует фанатов матчами уже 16 мая. Немецкий футбольный союз (DFB) прямо заявил, что продолжение карантина может буквально похоронить некоторые команды, которые выживают за счет дохода от трансляций и рекламных контрактов.

Бундеслига даже обсуждала сумму потерь при досрочном окончании сезона - порядка 800 миллионов долларов. Игра с мячом давно перестала быть социальным явлением, это важная часть индустрии развлечений, на которой принято зарабатывать огромные деньги.

Немецкие клубы начали возвращаться к тренировкам еще в начале апреля, получив от DFB список указаний: тренировки в группах по 3-4 человека, измерение температуры, минимум контактов, дистанцирование, дезинфекция инвентаря, маски и прочее. Даже еду футболисты брали из дома, чтобы не устраивать коллективные посиделки в столовой.

Футболисты и тренеры немецких клубов проходят тестирование на коронавирус дважды в неделю. Их также будут проверять за день до матча. Леверкузенский "Байер" даже ввел опросник, который каждое утро приходит на телефоны игроков. Там собраны вопросы об их самочувствии, ответы на которые могут заставить клуб дополнительно обследовать того или иного футболиста.

После масштабного тестирования всех игроков в Германии было подтверждено десять случаев COVID-19. Но даже это не заставило Бундеслигу передумать.

Во время матчей на трибунах не будет болельщиков. На стадион смогут попасть только 322 человека. В их число входят игроки, тренеры, судьи, операторы, охрана, антидопинговые специалисты и обслуживающий персонал. А еще есть множество ограничений для каждого из этих людей. Каждый должен будет выполнять свои обязанности строго по инструкции и не нарушать режим.

Про болельщиков речи вообще не идет. Они будут рады уже тому, что смогут посмотреть игру по телевизору. В Германии при этом нашлись удачные примеры работы с фанатами. Так, менхенгладбахская "Боруссия" продала более 12 тысяч мест на стадионе для картонных фигур своих болельщиков. Люди с радостью заплатили по 19 евро, чтобы их лица хотя бы в такой форме присутствовали на игре.

Весь немецкий кейс можно назвать большой победой УЕФА. Организация уже в этом месяце получит абсолютно полную картину того, как будет выглядеть футбол после карантина. Бундеслига поможет дополнить и улучшить общий свод правил для возобновления футбольного сезона в других странах. В первую очередь, ясности ждут от Англии и Испании.

В Англии ситуация куда более сложная. Мэр Лондона Садик Хан прямо выступил против возобновления АПЛ даже в июне, некоторые игроки опасаются за свое здоровье, наблюдая, как гибнут сотни англичан ежедневно. А еще есть профсоюзы, представляющие интересы работников клубов и футболистов. С другой стороны - все те же рекламные контракты и трансляторы с сотнями миллионов долларов, зависших в воздухе. Английская Премьер-лига даже не начала первую фазу возобновления тренировок.

В Испании клубы уже приступили к работе на базах. "Реал" и "Барселона" показали пример остальным, прибыв на базу для прохождения тестирования на коронавирус и начала тренировочного процесса.

С рядом медицинских ограничений уже 18 мая групповые тренировки начнут и итальянские команды. Более того, Серия А уже объявила о возобновлении сезона 13 июня.

Не стоит забывать и про еврокубки. Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы должны завершиться к концу августа, но пока четкого формата УЕФА не предоставил.

Украинская ассоциация футбола пока также не утвердила четкую дату возобновления сезона. С 11 мая в стране началось смягчение карантина, а клубы УПЛ получили рекомендацию провести тестирование всех игроков и тренеров на COVID-19, после чего приступать к тренировкам.

Почему рекомендацию, а не указание? Потому что тестирование должны оплачивать клубы самостоятельно, но деньги на эту процедуру есть далеко не у всех. "Динамо" и "Шахтер" уже прошли проверку, а что будут делать остальные - пока не совсем понятно. «Карпаты» уже заявили, что денег на ПЦР-тесты для всех игроков и работников клуба у них нет. Есть подозрения, что во многих других клубах ситуация похожая.

Коронавирус серьезно повлияет на финансовую ситуацию в мире футбола. Как прежде уже не будет. Член правления "Барселоны" Жорди Кардонер недавно заявил, что даже топ-клубы сократят расходы на 10-20 процентов, а место громких трансферов могут занять обмены игроками по примеру НБА и НХЛ. Могут появиться даже тройные сделки, когда обмен совершают сразу несколько клубов. Это позволит сохранить трансферный рынок живым, но при этом существенно сэкономить.

Турнир UFC напомнил о большом спорте

Больше остальных терять деньги не хотели в самой популярной в мире организации по смешанным единоборствам - Ultimate Fighting Championship (UFC). Глава промоушена Дэйна Уайт cначала хотел привезти бойцов на частный остров, проверить их на коронавирус и провести турнир без болельщиков.

По слухам в СМИ, остановить Уайта и попросить его подождать пытались даже люди из американского правительства, но это не помогло. Турнир UFC 249 все-таки состоялся - власти Флориды разрешили все организовать 9 мая на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena.

Правда, коронавирус все-таки не обошел стороной мероприятие. Накануне турнира стало известно, что один из его участников, бразилец Роналду Соуза, а также два члена его команды, заразились коронавирусом. Поединок с Юрайей Холлом был снят с расписания. Но даже этот факт не остановил Уайта и компанию - вечер боев состоялся, хотя без болельщиков все выглядело не слишком зрелищно.

В любом случае, именно турнир UFC стал первым настоящим возвращением большого спорта после месяцев карантина.

Бокc: бои уже летом, самоизоляция боксеров, "домашнее" судейство

Украинские любители бокса уже в мае ждали продолжения истории Александра Усика в супертяжелом весе, поединка Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира и выступлений других украинцев, но коронавирус "сломал" календарь.

Тем не менее, уже летом бокс может вернуться, по крайней мере, на экранах телевизоров. Боб Арум, один из самых влиятельных промоутеров в мире бокса, заявил, что уже в июне планирует проводить по 3-4 вечера бокса в неделю. Для этого всех бойцов соберут в одном месте для тестирования на коронавирус.

Арум прямо сказал, что спортивная сеть ESPN с радостью будет транслировать бои топ-уровня, которые точно привлекут огромную аудиторию и, соответственно, деньги. Боксером Top Rank является Василий Ломаченко, поэтому вполне вероятно, что довольно скоро мы увидим его бой с американцем Теофимо Лопесом.

Всемирный боксерский совет (WBC) даже разработал рекомендации для всех промоутерских компаний, о чем стало известно ESPN. Речь идет о самоизоляции бойцов на две недели перед выходом на ринг, контроль температуры тела и три теста на коронавирус - последних во время процедуры взвешивания. Бои будут проходить без зрителей.

Самое необычное из потенциальных нововведений - удаленное судейство. Судьи будут считать очки во время боя не у ринга, а наблюдая за трансляцией на портале WBC. Остается дождаться официального подтверждения этой информации.

При этом бокс "жил" во время карантина. В конце апреля боксерское шоу состоялось в Никарагуа. На трибуны даже были допущены болельщики, которых рассадили на "безопасное" расстояние, а дезинфекцию проходила даже обувь присутствующих.

Баскетбол, хоккей, теннис и остальные - в режиме ожидания

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) - два крупных турнира за океаном, где конкретики минимум. Здесь пока есть слухи и всего несколько цитат от руководящих лиц.

"Мы не собираемся делать то, что не поддерживает правительство. Сезон НХЛ однозначно можно продолжить летом, а затем начать позже следующий чемпионат. Есть много вариантов, поэтому мы не будем спешить. Постараемся адекватно реагировать на ситуацию", - отметил комиссионер НХЛ Гэри Беттмен.

Руководитель НБА Адам Сильвер высказался более кардинально: "Если появится очередной случай заражения коронавирусом среди баскетболистов, и это прервет сезон, то его не стоит даже возобновлять".

Другие виды:

Теннис. Сезон может начаться с Открытого чемпионата США 31 августа - 13 сентября.

Формула-1. Десять стартовых этапов сезона отменены. Первые две гонки могут пройти без болельщиков 5 и 12 июля в Австрии.

Велоспорт. "Тур де Франс" перенесен и должен пройти 29 августа - 20 сентября.

Легкая атлетика. Новый сезон Бриллиантовой лиги в сокращенном формате начнется 14 августа в Монако, а завершится 9 октября в Китае.

Очевидно пока лишь одно. В дальнейшем абсолютно все будут решать правительства, а все страны находятся на разных этапах преодоления СOVID-19, что значительно усложняет процесс возобновления многих соревнований.

Данил Слесь