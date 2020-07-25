Пошел в лес и не вернулся: в России нашли мертвым советского чемпиона Олимпийских игр

Александру Иваницкому было 82 года.

В Подмосковье был найден мертвым олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.

Об этом сообщает ТАСС.

82-летний Иваницкий пропал три дня назад, когда пошел в лес за грибами. Его вещи и телефон были обнаружены возле реки Вейна.

"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", - сообщил представитель поискового волонтерского отряда "Лиза Алерт".

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Источник в правоохранительных органах отметил, что тело олимпийского чемпиона было найдено в реке: "Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера".

Сын Иваницкого предположил, что после того как его отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем.

Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. После завершения спортивной карьеры он работал в СМИ. Иваницкий комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, а также был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве.

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