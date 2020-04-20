Свитолина рассказала, как теряет деньги из-за пандемии коронавируса

Украинская теннисистка не получит деньги по спонсорским контрактам, если сезон не возобновится.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как пандемия коронавируса влияет на ее финансовую ситуацию.

В интервью btu.org.ua украинская теннисистка отметила, что не только не может зарабатывать на турнирах, но еще и теряет спонсорские деньги.

"Сейчас все спонсорские контракты "стали на стоп". Потому что в каждом контракте есть пункт о том, что ты должен отыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги.

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Поэтому если сезон полностью не возобновится до конца года, то деньги нам не выплатят, и это будет, конечно, очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, но я все равно плачу какие-то деньги своему тренеру, так как не хочу терять его. Это очень сложная ситуация, но тут все в минусе: и бренды, спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла", - сказала Свитолина.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина эмоционально отреагировала на отмену Уимблдона.