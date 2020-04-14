Мать звезды НБА умерла от коронавируса

Матери Карла-Энтони Таунса было 58 лет.

Мама баскетболиста "Миннесоты Тимбервулвз" Карла-Энтони Таунса Жаклин умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба "Тимбервулвз" в Twitter.

Отмечается, что 58-летняя женщина сражалась с вирусом более месяца и умерла 13 апреля.

В марте баскетболист сообщал о том, что его мать находилась в искусственной коме после заражения коронавирусом. Отец спортсмена также переболел коронавирусом, однако пошел на поправку.

Таунс выступает в НБА с 2015 года. Он был выбран на драфте под первым номером.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что участник двух Олимпиад в составе сборной Италии умер от коронавируса.