Два российских олимпийских чемпиона подозреваются в применении допинга

Такие выводы сделаны на основе доклада Ричарда Макларена.

Четверо российских спортсменов подозреваются в применении допинга и могут получить длительную дисквалификацию.

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Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU).

Выводы были сделаны на основе доклада Ричарда Макларена, в котором расследовалась деятельность России по внедрению допинговой системы в стране.

Речь идет о чемпионке Олимпиады-2012 в беге с барьерами Наталье Антюх, а также победителе Игр-2008 в прыжках в высоту Андрее Сильнове. Наказание также могут получить метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Окончательное решение по их делам вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS).

УНИАН ранее сообщал о том, что российский хоккеист получил дисквалификацию за употребление кокаина.