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Звезда НБА заразился коронавирусом

09:29, 18 марта 2020
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Кевин Дюрант сообщил, что чувствует себя хорошо / фото: instagram.com/easymoneysniper

Об этом в Twitter сообщил инсайдер TheAthleticNBA Шэмс Чарания.

Тест баскетболиста на коронавирус оказался положительным. При этом у игрока не было никаких симптомов заболевания. Дюрант сообщил, что чувствует себя хорошо.

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"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", - обратился баскетболист к болельщикам.

Также сообщается, что Дюрант стал одним из четырех игроков "Нетс", которые сдали положительный тест на коронавирус. Имена трех остальных не называются.

Текущий сезон Дюрант пропускает из-за разрыва ахилла.

Как сообщал УНИАН, сезон в НБА приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой "Юты" Руди Гобер.

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