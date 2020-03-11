Киев-Баскет вылетел из Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб повторно проиграл турецкой "Каршияке".

"Киев-Баскет" потерпел поражение в ответном матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА против турецкой "Каршияки" и покинул турнир.

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После поражения в первой игре для выхода в полуфинал украинскому клубу нужно было на выезде побеждать с разницей в 18 очков, однако подопечные Айнарса Багатскиса вновь крупно уступили сопернику.

"Каршияка" (Турция) - "Киев-Баскет" (Украина) - 88:67 (19:20, 19:12, 19:17, 31:18)

В составе "Киев-Баскета" самым результативным стал Сергей Павлов, который набрал 23 очка.

В первой игре киевляне уступили со счетом 71:89.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Алексей Лень установил личный рекорд в составе "Сакраменто Кингз".