Кубок Дэвиса: Украина стартовала с двух поражений в матче с Тайванем

Лидеры сборной Украины на двоих сумели взять лишь один сет.

В Запорожье завершился первый игровой день матча плей-офф Первой Мировой группы между сборными Украины и Тайваня.

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Команда Андрея Медведева провела два поединка в одиночном разряде. На корт вышли Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Стаховскому удалось выиграть первый сет против Цен Чун Сина, однако следующие два украинец провалил - 6:3, 1:6, 2:6.

Марченко встречался с Ву Тун-Лином и проиграл в двух партиях - 4:6, 2:6.

7 марта состоятся еще три поединка - в одиночных матчах сыграют Сергей Стаховский и Илья Марченко, а в парном - Денис Молчанов и Владислав Орлов.

Все победители мартовских игр плей-офф, в том числе и сильнейший в паре Украина - Тайвань, в сентябре будут бороться за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021. Их соперниками станут те, кто проиграет в отборе в финальную часть сезона текущего года.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса.