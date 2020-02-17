Команда Леброна одержала победу в Матче звезд НБА (видео)

Команда Леброна Джеймса выиграла в напряженной концовке.

За океаном состоялся Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо.

Встреча завершилась победой команды Леброна.

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Стоит отметить, что Матч звезд проходил в новом формате. Команды боролись за победу в каждой четверти, затем очки в каждой из четвертей суммировались, и в заключительной четверти команде Янниса, которая лидировала, для победы нужно было набрать 24 очка (в память о погибшем Коби Брайанте), а команде Леброна - 33.

Команда Янниса в память о Брайанте играла в майках с №24, а команда Леброна - в майках с №2 в память о дочери Брайанта Джанне.

Команда Янниса - Команда Леброна - 155:157 (41:53, 51:30, 41:41, 22:33)

Команда Янниса: Адетокумбо (25 + 11 подборов), Уокер (23), Эмбиид (22 + 10 подборов), Гобер (21 + 11 подборов)

Команда Леброна: Леонард (30 + 7 подборов), Джеймс (23 + 6 передач), Пол (23 + 6 передач), Дэвис (20 + 9 подборов)

Самым ценным игроком (MVP) Матча звезд был признан Кавай Леонард, на счету которого 30 очков и 7 подборов. Стоит отметить, что награда MVP была переименована в честь Брайанта.

Официальный канал НБА в YouTube опубликовал подборку лучших моментов всего матча и решающей четвертой четверти.

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках звездного уик-энда НБА прошел конкурс слэм-данков.