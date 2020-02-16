В НБА состоялся конкурс слэм-данков (фото, видео)
В рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго, состоялся конкурс слэм-данков.
Участие в самом зрелищном конкурсе приняли Пэт Коннотон ("Милуоки"), Аарон Гордон ("Орландо"), Дуайт Ховард ("Лейкерс") и Деррик Джонс ("Майами").
В финал вышли Гордон и Джонс. Больше баллов от судей получил представитель "Майами", который и стал победителем конкурса.
Отметим, что во время конкурса данков Ховард почтил память Коби Брайанта. Один из данков баскетболист выполнил в накидке Супермена и с №24 на груди.
Фоторепортаж REUTERS.
Также в Чикаго прошли конкурсы мастерства и трехочковых. Победу в конкурсе мастерства одержал Бэм Адебайо из "Майами", а в конкурсе трехочковых самым метким был Бадди Хилл из "Сакраменто".
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