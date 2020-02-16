В НБА состоялся конкурс слэм-данков (фото, видео)

На Матче звезд в Чикаго завершилась конкурсная программа.

В рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго, состоялся конкурс слэм-данков.

Участие в самом зрелищном конкурсе приняли Пэт Коннотон ("Милуоки"), Аарон Гордон ("Орландо"), Дуайт Ховард ("Лейкерс") и Деррик Джонс ("Майами").

В финал вышли Гордон и Джонс. Больше баллов от судей получил представитель "Майами", который и стал победителем конкурса.

Отметим, что во время конкурса данков Ховард почтил память Коби Брайанта. Один из данков баскетболист выполнил в накидке Супермена и с №24 на груди.

Фоторепортаж REUTERS.

Также в Чикаго прошли конкурсы мастерства и трехочковых. Победу в конкурсе мастерства одержал Бэм Адебайо из "Майами", а в конкурсе трехочковых самым метким был Бадди Хилл из "Сакраменто".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Святослав Михайлюк принял участие в Матче восходящих звезд НБА.