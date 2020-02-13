Четыре украинки завоевали медали на чемпионате Европы по борьбе

Две девушки выступали в финалах, но чемпионками стать не смогли.

Оксана Ливач не смогла защитить звание чемпионки Европы в весе до 50 кг.

В полуфинале 22-летняя украинка одолела представительницу России Милану Дадашеву - 9:8.

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В финале состоялось повторение прошлогоднего решающего поединка. Ливач встречалась с Мигленой Селишкой из Болгарии и уступила со счетом 3:5.

Соломия Винник в весовой категории до 55 кг также завоевала серебро.

В полуфинале украинка прошла румынку Мариану Драгутан - 10:9. В решающей схватке Винник не смогла на равных противостоять россиянке Ольге Хорошевцевой - 0:10.

Еще две бронзы в копилку сборной Украины добавили Ангелина Лысак и Алла Черкасова. Лысак в бронзовом финале одолела немку Лауру Мертенс, а Черкасова - Анну Садчанку из Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что 23-летний борец заменил Жана Беленюка и сенсационно выиграл чемпионат Европы.