Четыре украинки завоевали медали на чемпионате Европы по борьбе
Оксана Ливач не смогла защитить звание чемпионки Европы в весе до 50 кг.
В полуфинале 22-летняя украинка одолела представительницу России Милану Дадашеву - 9:8.
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В финале состоялось повторение прошлогоднего решающего поединка. Ливач встречалась с Мигленой Селишкой из Болгарии и уступила со счетом 3:5.
Соломия Винник в весовой категории до 55 кг также завоевала серебро.
В полуфинале украинка прошла румынку Мариану Драгутан - 10:9. В решающей схватке Винник не смогла на равных противостоять россиянке Ольге Хорошевцевой - 0:10.
Еще две бронзы в копилку сборной Украины добавили Ангелина Лысак и Алла Черкасова. Лысак в бронзовом финале одолела немку Лауру Мертенс, а Черкасова - Анну Садчанку из Беларуси.
УНИАН ранее сообщал о том, что 23-летний борец заменил Жана Беленюка и сенсационно выиграл чемпионат Европы.