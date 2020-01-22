Киев-Баскет досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА (видео)

Украинский клуб добыл уверенную победу над "Зволле".

"Киев-Баскет" дома обыграл нидерландский "Зволле" в матче четвертого тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

"Киев-Баскет" (Украина) - "Зволле" (Нидерланды) - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16. 13:26)

Самым результативным в составе победителей стал форвард Киндалл Хилл, в активе которого 18 очков. Также яркую игру провел Владислав Коренюк, который набрал 17 очков, а также совершил 7 подборов и 2 блок-шота.

"Киев-Баскет" одержал четвертую победу в четырех матчах и сумел досрочно выйти в четвертьфинал турнира из группы К.

Полное видео поединка опубликовано на официальном YouTube-канале FIBA.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский баскетболист дважды отправил мяч в кольцо через всю площадку.