Киев-Баскет одержал выездную победу в Кубке Европы ФИБА (видео)

Украинский клуб в напряженном матче обыграл "Вентспилс".

"Киев-Баскет" на выезде обыграл латвийский "Вентспилс" в матче третьего тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

"Вентспилс" - "Киев-Баскет" - 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Киндалл Хилл, который набрал 18 очков и добавил к ним 10 подборов.

"Киев-Баскет" одержал третью победу в трех матчах и стал единоличным лидером группы К.

Видеообзор матча был опубликован в официальном аккаунте Федерации баскетбола Украины в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский баскетболист дважды отправил мяч в кольцо через всю площадку.