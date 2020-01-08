Киев-Баскет одержал выездную победу в Кубке Европы ФИБА (видео)
10:21, 08 января 2020Другое
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Украинский клуб в напряженном матче обыграл "Вентспилс".
Киев-Баскет одержал победу с разницей в 3 очка / фото: Киев-Баскет
"Киев-Баскет" на выезде обыграл латвийский "Вентспилс" в матче третьего тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
"Вентспилс" - "Киев-Баскет" - 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Киндалл Хилл, который набрал 18 очков и добавил к ним 10 подборов.
"Киев-Баскет" одержал третью победу в трех матчах и стал единоличным лидером группы К.
Видеообзор матча был опубликован в официальном аккаунте Федерации баскетбола Украины в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский баскетболист дважды отправил мяч в кольцо через всю площадку.
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