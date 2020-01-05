Канада одержала волевую победу над Россией в финале молодежного ЧМ по хоккею (видео)

В решающей встрече канадцы отыгрались, уступая со счетом 1:3.

Сборная Канады стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею-2020.

В финальном матче канадцы со счетом 4:3 обыграли сборную России.

В третьем периоде сборная Канады уступала со счетом 1:3, но смогла не только отыграться, а и забросить победную шайбу на 56-й минуте. Ее автором стал нападающий Акил Томас.

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Канадская сборная в 18-й раз в истории выиграла золото молодежного чемпионата мира.

Канада U-20 - Россия U-20 - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 Александров - 2 (бол., Замула, Денисенко), 29:37, 1:1 Козенс - 2 (бол., Велено, Лафренье), 31:01, 1:2 Денисенко - 3 (Романов), 34:46, 1:3 Соркин - 1 (Круглов), 48:46, 2:3 Макмайкл - 5 (Эддисон, Байрам), 49:20, 3:3 Хейтон - 6 (бол., Эддисон, Лафренье), 51:21, 4:3 Томас - 1 (Макмайкл), 56:03

УНИАН ранее также сообщал о том, что шведских хоккеистов возмутило поведение россиянина во время матча МЧМ-2020.