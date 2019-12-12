Украинец Лень провел результативный матч в НБА (видео)

Команда центрового при этом проиграла.

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Атланта" встречалась с "Чикаго" - в составе "Хокс" участие в игре принял украинский центровой Алексей Лень.

26-летний баскетболист вышел на замену и провел на площадке 20 минут, за которые сумел набрать 17 очков, а также совершил 5 подборов и 3 передачи.

"Атланта" в итоге потерпела поражение - 102:136 (33:37, 19:29, 35:40, 15:30).

Видеообзор матча

В текущем сезоне Лень в среднем набирает 8,0 очков, а также делает 4,6 подбора за 17,2 минуты на паркете.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист Михайлюк установил новый личный рекорд в НБА.