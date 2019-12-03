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Непобедимый украинец возглавит престижный турнир MMA в США

22:52, 03 декабря 2019
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Амосов еще ни разу не проиграл / фото: mmajunkie.usatoday.com

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Турнир пройдет 21 февраля, а бой Амосова станет главным событием вечера в Тэкервилле (США). Соперником украинца станет американец Эд Рут, на счету которого восемь побед при одном поражении.

Амосов за свою карьеру провел 22 боя и во всех одержал победы. Боец перешел под эгиду Bellator в прошлом году и с тех пор победил трех соперников - Джеральда Харриса, Эрика Сильву и Дэвида Рикелза.

Украинец является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по боевому самбо, а также победителем целого ряда международных турниров.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская команда выиграла чемпионат мира по MMA.

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Теги: #бои MMA