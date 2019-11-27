Президент WADA назвал турниры, от которых могут отстранить Россию

Санкции WADA вряд ли коснутся чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал главные турниры, от которых могут отстранить Россию в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"Рекомендации комитета по соответствию WADA включают отстранение России от главных спортивных событий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира", - сказал Банька, которого цитирует rmf24.pl.

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При этом Банька подчеркнул, что санкции "вряд ли коснутся проведения матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов". Таким образом, Россия, вероятно, сможет сохранить право на проведение матчей Евро-2020.

"О санкциях говорят в контексте чемпионатов мира", - добавил глава WADA.

Напомним, ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Санкции в отношении России могут быть введены 9 декабря на исполкоме WADA.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, почему Россию не отстранят от Евро-2020.