"УЕФА не обязан": Россию не отстранят от Евро-2020

Рекомендация Всемирного антидопингового агентства не распространяется на чемпионат Европы по футболу.

Россия не будет отстранена от участия на Евро-2020 и проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Об этом российскому "Р-Спорту" сообщил представитель Всемирного антидопингового агентства, подчеркнув, что рекомендация WADA по отстранению России не распространяется на Евро-2020:

"Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу. УЕФА - член Международной федерации футбола (ФИФА), которая является подписантом кодекса".

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Британское издание The Telegraph поясняет, почему УЕФА может не исключать Россию из числа участников Евро-2020 или отбирать у нее право проведения матчей турнира:

"Любое отстранение касается только мировых чемпионатов, когда речь идет о событиях в одном виде спорта. Это пробел в кодексе WADA. Это означает, что УЕФА не обязан исключать Россию из числа участников Евро-2020 или отбирать у Санкт-Петербурга три матча группового этапа и четвертьфинал - как и финал Лиги чемпионов-2021".

Напомним, ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года из-за манипуляций с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщал УНИАН, ранее МОК сделал заявление по возможным санкциям в отношении России.