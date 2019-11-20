Кубок Европы ФИБА: Киев-Баскет и Днепр одержали победы

Украинские клубы успешно сыграли в пятом туре.

"Киев-Баскет" и "Днепр" провели матчи пятого тура Кубка Европы ФИБА. Украинские клубы, которые выступают в одной группе, одержали синхронные победы.

"Киев-Баскет" на домашнем паркете разгромил болгарский "Левски" - 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23).

Самым результативным в составе киевлян стал Владислав Коренюк, который набрал 19 очков и совершил 13 подборов.

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"Днепр" одержал домашнюю победу над лидером группы - белорусским "Цмоки-Минск" - 90:75 (16:25, 22:21, 28:9, 24:20).

В составе победителей 23 очка и 7 подборов себе в актив записал Иссуф Санон.

"Киев-Баскет" после пяти туров набрал 8 очков и занимает второе место в группе F. У "Днепра" - 7 очков и третья строчка. У "Цмоки-Минск" - 8 очков, у "Левски" - 7.

Как сообщал УНИАН, в четвертом туре Кубка Европы ФИБА "Днепр" обыграл "Киев-Баскет"