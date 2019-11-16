Двое украинцев стали чемпионами мира по MMA

Всего украинская сборная завоевала четыре медали.

В Бахрейне состоялся чемпионат мира по смешанным единоборствам MMA, на котором выступили украинские спортсмены.

Об этом сообщает XSPORT.

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Золотые награды завоевали Ата Атдаев и Анастасия Светкивская.

Атдаев выступал в весовой категории до 56,7 кг и вышел в финал, где решением судей победил Исраэля Галвана. Свиткивская в категории до 52,2 кг одолела в решающем поединке Оливию Укмар из Австралии.

Кроме того, бронзовые медали завоевали еще двое украинцев - Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Это не первые международные достижения Атдаева и Светкивской. В июне украинские бойцы стали чемпионами Европы по MMA.

УНИАН ранее сообщал о том, что боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера.