Двое украинцев стали чемпионами мира по MMA
19:10, 16 ноября 2019Другое
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Всего украинская сборная завоевала четыре медали.
Светкивская победила всех соперниц / фото: Федерация MMA Украины
В Бахрейне состоялся чемпионат мира по смешанным единоборствам MMA, на котором выступили украинские спортсмены.
Об этом сообщает XSPORT.
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Золотые награды завоевали Ата Атдаев и Анастасия Светкивская.
Атдаев выступал в весовой категории до 56,7 кг и вышел в финал, где решением судей победил Исраэля Галвана. Свиткивская в категории до 52,2 кг одолела в решающем поединке Оливию Укмар из Австралии.
Кроме того, бронзовые медали завоевали еще двое украинцев - Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).
Это не первые международные достижения Атдаева и Светкивской. В июне украинские бойцы стали чемпионами Европы по MMA.
УНИАН ранее сообщал о том, что боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера.
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