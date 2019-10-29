WADA представит итоговый доклад по подмене допинг-проб в России через месяц

До конца года решится, получит ли очередное наказание российский спорт.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало дату публикации окончательного доклада по делу о подмене допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

Информация появилась на официальном сайте WADA.

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Организация подтвердила получение комментариев от российской стороны по поводу возможных манипуляций с положительными допинг-пробами в Москве.

Теперь WADA, Департамент разведки и расследований и независимые судебные эксперты оценивают картину в целом. Окончательный доклад будет предоставлен к концу ноября. Затем будет решено, рекомендовать ли исполкому WADA объявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если такое решение будет принято, то дело отправится в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного вердикта.

Напомним, WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

Если факт нового нарушения подтвердится, то Россию могут ждать новые санкции - отстранение от Олимпийских игр и других международных турниров.

УНИАН ранее сообщал, что в России признали массовую подмену допинг-проб.