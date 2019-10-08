Украинка Ястремская вышла в 1/8 финала на турнире в Китае (видео)

Украинка одолела соперницу в двух сетах.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в двух сетах праздновала победу в 1/16 финала турнира WTA в китайском Тяньцзине.

19-летняя теннисистка одолела китаянку Чжу Линь, которая является 103-й ракеткой мира, со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час и 9 минут.

Украинка совершила 4 эйса при 1 двойной ошибке, а также 4 брейка и отдала 1 подачу сопернице.

В поединке за путевку в четвертьфинал Даяна встретится с еще одной китаянкой Шуай Пэн - 96-м номером рейтинга WTA. В этом году девушки уже встречались на турнире в Хуахине, где Ястремская праздновала победу со счетом 6:1, 6:4.

УНИАН ранее сообщал, что украинка Козлова в трехчасовой битве одолела россиянку на турнире в Австрии.