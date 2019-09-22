Украинка Ястремская с победы стартовала на крупном турнире в Китае

Вторая ракетка Украины в первом круге одолела соперницу из Австралии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире серии Premier 5 в Ухани (призовой фонд - $2,828,000).

В матче первого круга Ястремская обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA.

Соперницы провели на корте 1 час и 21 минуту. Ястремская одержала победу со счетом 7:6 (5), 6:2.

Во втором круге Ястремская встретится с победительницей пары Кристина Макхейл (США) - Анастасия Севастова (Латвия).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу из-за проблем с коленом.