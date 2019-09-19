Украинка Коляденко завоевала медаль на чемпионате мира по борьбе
19:02, 19 сентября 2019Другое
1600 1
Ирина Коляденко принесла Украине третью награду на мировом первенстве.
Ирина Коляденко выиграла первую медаль в карьере на взрослом уровне / фото: НОК Украины
Украинка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Казахстане.
В борьбе за золото в финале в весовой категории 65 кг Коляденко уступила россиянке Ирина Тражуковой.
Эта медаль стала для 21-летней Коляденко первой на взрослом уровне.
Медаль Коляденко стала для Украины третьей на чемпионате мира по борьбе. Ранее золото выиграл Жан Беленюк, а серебро - Алина Бережная.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на чемпионате мира по плаванию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter