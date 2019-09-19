Украинка Коляденко завоевала медаль на чемпионате мира по борьбе

Ирина Коляденко принесла Украине третью награду на мировом первенстве.

Украинка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Казахстане.

В борьбе за золото в финале в весовой категории 65 кг Коляденко уступила россиянке Ирина Тражуковой.

Эта медаль стала для 21-летней Коляденко первой на взрослом уровне.

Медаль Коляденко стала для Украины третьей на чемпионате мира по борьбе. Ранее золото выиграл Жан Беленюк, а серебро - Алина Бережная.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на чемпионате мира по плаванию.