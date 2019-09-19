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Украинка Коляденко завоевала медаль на чемпионате мира по борьбе

19:02, 19 сентября 2019
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Ирина Коляденко выиграла первую медаль в карьере на взрослом уровне / фото: НОК Украины

В борьбе за золото в финале в весовой категории 65 кг Коляденко уступила россиянке Ирина Тражуковой.

Эта медаль стала для 21-летней Коляденко первой на взрослом уровне.

Медаль Коляденко стала для Украины третьей на чемпионате мира по борьбе. Ранее золото выиграл Жан Беленюк, а серебро - Алина Бережная.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на чемпионате мира по плаванию.

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Теги: #борьба