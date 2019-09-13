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Кубок Дэвиса: результаты жеребьевки матча Венгрия - Украина

15:52, 13 сентября 2019
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Сборная Украины по теннису / фото: tennisua.org

В состав сборной Украины вошли Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Эрик Ваншельбойм.

Результаты жеребьевки

14 сентября (с 12:00 по киевскому времени)

Аттила Балаш (Венгрия) - Сергей Стаховский (Украина)

Мартон Фучович (Венгрия) - Илья Марченко (Украина)

15 сентября (с 12:00 по киевскому времени)

Балаш/Фучович(Венгрия) - Молчанов/Стаховский (Украина)

Мартон Фучович (Венгрия) - Сергей Стаховский (Украина)

Аттила Балаш (Венгрия) - Илья Марченко (Украина)

На кону в этом противостоянии будет путевка в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020.

УНИАН ранее также сообщал о том, что испанец Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале US Open.

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Теги: #теннис#Кубок Дэвиса