Кубок Дэвиса: результаты жеребьевки матча Венгрия - Украина

Украинские теннисисты сыграют против венгров 14 и 15 сентября.

Состоялась жеребьевка матча Первой группы Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии.

В состав сборной Украины вошли Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Эрик Ваншельбойм.

Результаты жеребьевки

14 сентября (с 12:00 по киевскому времени)

Аттила Балаш (Венгрия) - Сергей Стаховский (Украина)

Мартон Фучович (Венгрия) - Илья Марченко (Украина)

15 сентября (с 12:00 по киевскому времени)

Балаш/Фучович(Венгрия) - Молчанов/Стаховский (Украина)

Мартон Фучович (Венгрия) - Сергей Стаховский (Украина)

Аттила Балаш (Венгрия) - Илья Марченко (Украина)

На кону в этом противостоянии будет путевка в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020.

УНИАН ранее также сообщал о том, что испанец Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале US Open.