Кубок Дэвиса: результаты жеребьевки матча Венгрия - Украина
15:52, 13 сентября 2019Другое
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Украинские теннисисты сыграют против венгров 14 и 15 сентября.
Сборная Украины по теннису / фото: tennisua.org
Состоялась жеребьевка матча Первой группы Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии.
В состав сборной Украины вошли Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Эрик Ваншельбойм.
Результаты жеребьевки
14 сентября (с 12:00 по киевскому времени)
Аттила Балаш (Венгрия) - Сергей Стаховский (Украина)
Мартон Фучович (Венгрия) - Илья Марченко (Украина)
15 сентября (с 12:00 по киевскому времени)
Балаш/Фучович(Венгрия) - Молчанов/Стаховский (Украина)
Мартон Фучович (Венгрия) - Сергей Стаховский (Украина)
Аттила Балаш (Венгрия) - Илья Марченко (Украина)
На кону в этом противостоянии будет путевка в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020.
УНИАН ранее также сообщал о том, что испанец Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале US Open.
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