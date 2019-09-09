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Легендарный Надаль обыграл россиянина в финале US Open (видео)

09:43, 09 сентября 2019
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Рафаэль Надаль / REUTERS

В финальном матче 33-летний испанец обыграл пятую ракетку турнира Даниила Медведева из России.

Почти пятичасовой поединок завершился победой Надаля в пяти сетах - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Легендарный испанский теннисист в четвертый раз в карьере выиграл US Open и в девятнадцатый - турнир "Большого шлема". По этому показателю Надаль вплотную приблизился к швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого двадцать побед на "мэйджорах".

Также отметим, что Надаль стал рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема" после 30 лет - пять титулов.

Видеообзор финала был опубликован на канале US Open в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что победительницей женского турнира US Open стала канадка Бьянка Андрееску.

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Теги: #теннис#Рафаэль Надаль#US Open