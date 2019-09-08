Формула-1: Феррари удалось одержать вторую победу подряд

Победителем Гран-при Италии стал Шарль Леклер.

В Монце прошел четырнадцатый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Италии.

Победу в гонке одержал пилот "Феррари"" Шарль Леклер, который стартовал с поул-позиции. Он опередил представителей "Мерседеса" Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

Для Леклера эта победа стала второй в карьере и второй подряд, что позволило ему набрать 182 очка в сезоне и выйти на четвертое место в личном зачете. В тройке лидеров - Хэмилтон (284 очка), Боттас (221 очко) и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (185 очков).

В Кубке конструкторов продолжает уверенно лидировать "Мерседес" (505 очков), на втором месте - "Феррари" (351 очко), на третьем - "Ред Булл" (266).

Гран-при Италии. Топ-10

1. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1:15.26.665

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 0.00.835

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 0.35.199

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 0.45.515

5. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 0.58.165

6. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 0.59.315

7. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Пойнт") - 1.13.802

8. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1.14.492

9. Антонио Джовинацци (Италия, "Альфа Ромео") - 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг

УНИАН ранее также сообщал о том, что австралийский автогонщик попал в жуткую аварию.