Формула-1: пилот Феррари выиграл Гран-при Бельгии
В Бельгии состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Победу в гонке одержал представитель "Феррари" Шарль Леклер.
Стартовав с поул-позиции, Леклер сумел финишировать первым.
21-летний монегаск стал третьим в списке самых молодых победителей Гран-при Формулы-1 в истории.
Победу в гонке Леклер посвятил погибшему гонщику Антуану Юберу.
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Вторым к финишу пришел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, а третьим - еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
В личном зачете у Хэмилтона - 268 очков, у Боттаса - 203. На третьем месте - представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен (181 очко).
В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 471 очко, у "Феррари" - 326 очков, у "Ред Булл" - 254 очка.
Гран при Бельгии. Топ-10
1. Шарль Леклер (Монако, "Феррари")
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 0,981
3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 12,585
4. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 26,422
5. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 01.21.325
6. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Поинт") - 01.24.448
7. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо") - 01.29.657
8. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 01.46.639
9. Пьер Гасли (Франция, "Торо Россо") - 01.49.168
10. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Поинт") - 01.49.838
УНИАН ранее также сообщал о том, что Гран-при Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон.