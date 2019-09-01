Формула-1: пилот Феррари выиграл Гран-при Бельгии

Шарль Леклер одержал свою первую победу в карьере.

В Бельгии состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Победу в гонке одержал представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Стартовав с поул-позиции, Леклер сумел финишировать первым.

21-летний монегаск стал третьим в списке самых молодых победителей Гран-при Формулы-1 в истории.

Победу в гонке Леклер посвятил погибшему гонщику Антуану Юберу.

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Вторым к финишу пришел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, а третьим - еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

В личном зачете у Хэмилтона - 268 очков, у Боттаса - 203. На третьем месте - представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен (181 очко).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 471 очко, у "Феррари" - 326 очков, у "Ред Булл" - 254 очка.

Гран при Бельгии. Топ-10

1. Шарль Леклер (Монако, "Феррари")

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 0,981

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 12,585

4. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 26,422

5. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 01.21.325

6. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Поинт") - 01.24.448

7. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо") - 01.29.657

8. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 01.46.639

9. Пьер Гасли (Франция, "Торо Россо") - 01.49.168

10. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Поинт") - 01.49.838

УНИАН ранее также сообщал о том, что Гран-при Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон.